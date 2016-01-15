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ثعبان الـ«مامبا» السام يُثير ذعر سكان لندن

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ثعبان الـ«مامبا» السام يُثير ذعر سكان لندن ثعبان الـ«مامبا» السام يُثير ذعر سكان لندن

قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الجمعة، إن أحد الثعابين من فصيلة “مامبا” السوداء هربت من منزل مالكها إلى شوارع العاصمة البريطانية، لندن، الأمر الذي أثار قلقًا مع نشر صاحبها لصور “مرعبة” للثعبان، محذرًا منه، ومعلنا عن مكافأة لمن يبلغ عن مكانه.

وبحسب الصحيفة، يعد ثعبان “مامبا” أحد أكثر الثعابين فتكا في العالم، ويبلغ طولها 15 قدمًا، كما أنه الثعبان صاحب ثاني أقوى سم بعد الكوبرا، وأحد أكثر الثعابين إثارة للخوف في إفريقيا، كما أنها معروفة بسرعتها وقدرتها على الترحال بسرعة تصل لسبعة أميال في الساعة، أي ما يقارب سرعة الركض لدى البشر.

ورغم أن عضات “مامبا” تعد نادرة، لكنها عادة ما تسبب الموت خلال دقائق، إلا في حالة سرعة إعطاء مضاد السم للشخص المصاب، وتعرف عضتها في افريقيا بـ”قبلة الموت”.

وهرب الثعبان، الذي يحمل اسم “روزي” من منزل مالكه منذ عشرة أيام، ليقوم المالك بوضع ملصقات في شوارع لندن، محذرا من التعامل مع الأفعى حال رؤيتها، ومطالبا بفحص منازلهم تحسبا لوجودها، خاصة وأنها تبحث عن أماكن اختباء دافئة، كخلف الغسالات أو تحت مقاعد السيارات.

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