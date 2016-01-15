إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بسوهاج

وقعت مشاجرة فى قرية البربا دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، بسبب خلافات الجيرة بين طرفين، نتج عنها إصابة أربعة أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، تم تحويل أحدهم إلى المستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جرجا يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة المركز ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العقيد صلاح أبو القاسم، وكيل فرع بحث الجنوب بوقوع مشاجرة بين "طرف أول" ‏منى . ع. م . ت " 15 سنة طالبة مصابة" بجرح قطعى باليد اليمنى، و"على . م ت " 68 سنة مزارع مصابا"بكسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ ‏وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعى، وبين طرف ثان‏ عادل . م . ر . ر " 52 سنة مزارع مصاباً " بجرح قطعى بفروه الرأس "،عارف . م ر. " 40 سنة عامل مصابا " بجرح رضى بالظهر".

ينتمى الطرفان لعائلة واحدة ويقيمان بذات الناحية، ويأتى سبب المشاجرة لخلافات الجيرة‏‏، تم ضبط طرفى المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلاهما على الآخر ‏بالضرب وإحداث إصابته، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 539 جنح المركز لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة.