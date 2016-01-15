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مصرع طفلة رضيعة عقب سقطوتها من أعلى صندوق سيارة والدها فى سوهاج

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مصرع طفلة رضيعة عقب سقطوتها من أعلى صندوق سيارة والدها فى سوهاج مصرع طفلة رضيعة عقب سقطوتها من أعلى صندوق سيارة والدها فى سوهاج
استقبل مستشفى دار السلام المركزى، شرق محافظة سوهاج، طفلة تبلغ من العمر عامًا ونصف العام جثة هامدة، عقب سقوطها من أعلى صندوق سيارة ملك والدها أثناء توقفها أمام المنزل بناحية قرية الخيام دائرة مركز دار السلام.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مركز شرطة دار السلام يفيد بوفاة طفلة رضيعة، عقب سقوطها من أعلى صندوق سيارة ملك والدها بدائرة المركز .

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى قادها المقدم طارق الوتيدى، رئيس مباحث مركز شرطة درا السلام بوصول ‏الطفلة حنين.ح.م، البالغة من العمر عام ونصف وتقيم بناحية الخيام - دائرة ‏المركز "جثة هامدة" إلى المستشفى المركزى بدار السلام، ‏ وبسؤال والدها حمادة.م.م، 28 سنة، عامل، ويقيم بذات ‏الناحية، قرر بأنه أثناء لهو كريمته أعلى صندوق سيارة ملكه متوقفة أمام منزله، زلت قدماها وسقطت أرضاً، مما ‏نتج عنه وفاتها، ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فـى ‏الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، تحرر عن ذلك المحضر رقم 57 أحوال المركز اليوم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت ‏بدفن الجثة‏.

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مصر 365