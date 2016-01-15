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افتتاح معرض رواد السياحة والسفر بالرياض ومصر ضيف شرف المعرض

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افتتاح معرض رواد السياحة والسفر بالرياض ومصر ضيف شرف المعرض افتتاح معرض رواد السياحة والسفر بالرياض ومصر ضيف شرف المعرض

افتتح الشيخ سيف الإسلام بن سعود، والسفير ناصر حمدى سفير فى معرض رواد السياحة والسفر بالرياض لتنشيط السياحة والاستثمار فى مصر، والتي تعد ضيف شرف المعرض العام الحالى بمشاركة ٣٠ فندقا و٢٥ شركة سياحة بالإضافة إلى 3 مراكز سياحية.

وشارك فى الافتتاح مرفت خطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والسينما والاسكان وسمير حسن رئيس شركة ايجوث وإيهاب الكردانى رئيس شركة مصر للفنادق .

ويعد هذا المعرض من أهم الفعاليات التي ستساهم في دفع حركة السياحة إلى مصر قبل إجازة الربيع المدرسية، في شهر مارس، وهي عطلة عائلية تبحث فيها العائلات عن مقصد خارج المملكة للسفر العائلي مما يحقق أعلى الفرص في التسويق السياحي لمصر.

وتم الإعداد لحملة موجهه في وسائل التواصل الاجتماعي قبل المعرض بأسبوعين ودعوة أشهر مدوني السفر والرحلات السعوديين، والصحف السعودية اليومية، ووكالات الأنباء العربية بالإضافة إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط لتغطية هذا الملتقى، الذي سيحصل على أعلى تغطية إعلامية في السعودية عن المناطق السياحية التي تقدم لأول مرة مثل الغردقة وسهل حشيش والاقصر واسوان وكذلك الإعلان عن تفاصيل إطلاق الخطوط الجديدة من المملكة إلى شرم الشيخ والغردقة والإعلان أيضا عن إطلاق خط أبو ظبي شرم الشيخ.

وستتاح المساهمة في تسويق المقاصد السياحية المصرية واقناع جمهور الحاضرين بالمزايا التي يبحث عنها السائح العربي او المصري المقيم في المملكة مما سيوجه تفكيره لزيارة المناطق السياحية التي ستقدم لأول مرة للسوق العربي وهي الغردقة والبحر الأحمر وكذلك الأقصر وأسوان، والفنادق العائمة والتعرف على المزايا الحدية التي تتمتع بها ومعالم الجذب فيها وبالتالي نؤكد ان هذا الوجود سيكون له أعظم الأثر في وضع تلك المدن السياحية الجديدة على الخريطة السياحية للسوق السعودي.

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