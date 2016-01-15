تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

تباين أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة لندن، اليوم الجمعة، آخر جلسات التداول.
وارتفعت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم بنسبة 0.50% لتسجل 60ر0 دولا، وكان أعلى مستوى للشهادات عند 58ر0 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 53ر0 دولار .. بينما انخفضت شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية 20ر0 نقطة بنسبة 1.16% لتسجل 17 دولارا، حيث وصل أعلى مستوى لها عند 75ر16 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 25ر16 دولار.
كما انخفضت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 04ر0 نقطة بنسبة 1.25% لتسجل 56ر3 دولار، حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 60ر3 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 50ر3 دولار .
واستقرت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس عند 60ر1 دولار، وكان أعلى مستوى للشهادات عند دولارين، بينما كان أقل مستوى لها عند 60ر1 دولار.