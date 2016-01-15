تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

تباين أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة ‏لندن، اليوم الجمعة، آخر جلسات التداول.

وارتفعت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم بنسبة 0.50% لتسجل 60ر0 ‏دولا، وكان أعلى مستوى للشهادات عند 58ر0 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 53ر0 دولار .. بينما انخفضت شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية 20ر0 نقطة بنسبة 1.16% لتسجل 17 ‏دولارا، حيث وصل أعلى ‏مستوى لها عند 75ر16 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 25ر16 دولار.

كما انخفضت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 04ر0 نقطة بنسبة 1.25% لتسجل ‏‏56ر3 ‏دولار، حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 60ر3 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 50ر3 دولار .

واستقرت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس عند 60ر1 دولار، وكان أعلى ‏مستوى للشهادات عند دولارين، بينما كان أقل مستوى لها عند 60ر1 دولار.