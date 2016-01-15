التسنين لدى الرضع.. أعراضه وعلاجه

نمو الأسنان اللبنيَّة الموقتة لدى الأطفال يبدأ مع نمو الطفل في رحم أُمه، وتبدو في اللثة في سن 6 أشهر، وتكتمل في عمر السنتين، وهذه المرحلة يطلق عليها مرحلة «التسنين»، وقد ينتاب بعض الأمهات القلق بسبب تأخير ظهور السن وما يصاحبه من أعراض.

«سيدتي» التقت بطبيبة أسنان الأطفال، سارة الخطيب، لتوضح لنا أعراض التسنين وكيفيَّة تخفيف آلامه.



أعراض التسنين:

- سيلان اللعاب.

- العض لأنَّ عمليَّة العض تخفف الألم.

- احمرار اللثة.

- شد الأذنين قد يشير إلى التهاب.

- التسنين لا يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة، لكن بسبب ألم اللثة يلجأ الطفل لعضِّ كل شيء أمامه لتخفيف الألم ما يعرضه لأمراض مصاحبة مثل التهاب الأُذن والحلق، والسعال فيؤدي بالتالي إلى ارتفاع درجة الحرارة.



تخفيف الألم:

- استعمال جل التسنين.

- مضغ الفاكهة أو الخضار «الجزر – التفاح».

- حلقات التسنين تخفف من الألم ويمكن أن تبرد في الثلاجة لتساعد على تهدئة اللثة.

المحافظة على أسنان الأطفال:

- تفريش الأسنان واستخدام معجون بالفلورايد منذ ظهور السن الأول للطفل، باستخدام مسحة صغيرة من معجون الأسنان بحجم حبَّة الفاصوليا وتفرش بها السن بأشراف أحد الوالدين.

- التقليل من أكل الحلويات والسكريات وتناولها مع الوجبات وليس بين الوجبات.

- زيارة طبيب الأسنان كل 3-6 أشهر.

حالات استثنائيَّة لظهور الأسنان:

- بعض الأطفال يولدون بالسن أو يظهر خلال الـ3 أشهر الأولى، فهذه الحالة لا تسبب مشكلة لدى الطفل إلا إذا أثر في الرضاعة أو على اللسان فيجب خلعه.

- ظهور الأسنان مبكراً ليس سبباً في تأخير المشي، لأنَّ المشي يبدأ من سن 10 أشهر إلى سنة ونصف السنة، وقد يتأخر المشي حتى عمر سنتين بشرط التأكد من أنَّ الطفل لا يعاني من أي مشاكل صحيَّة.

- إذا بلغ الطفل 13 شهراً ولم تظهر له أسنان فيجب استشارة الطبيب.

وتضيف الخطيب أنَّ الاسنان اللبنيَّة عددها الطبيعي 20 سناً، 10 منها في الفك العلوي ومثلها في الفك السفلي.