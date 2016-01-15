بالصور.. وفد من محافظة كفر الشيخ يضع مخطط لمدينة سكانية وسياحية فى مطوبس

تــوجه وفـــد من محافظة كفر الشيخ إلى المنطقة الصناعية بمطوبس، لوضع خطة مستقبلية للمنطقة.

وقال المهندس على عبد الستار رئيس مركز ومدينة مطوبس إن وفداً من المحافظة توجه للمدينة الصناعية لوضع خطة مستقبلية للمنطقة.

وأضاف عبدالستار أن الوفد مكون من العميد أسامة الأتربى مستشار محافظ كفر الشيخ، والدكتور يسرى عنانى مدير أملاك الدولة بالمحافظة، و محمد أبو غنيمة رئيس مركز ومدينة فوه، وسمير غباشى رئيس مركز ومدينة بلطيم، و عاطف الأشمونى رئيس مركز ومدينة البرلس، والمهندس قدرى ناصر رئيس الوحدة المحلية للجزيرة الخضراء، والمهندس عبد الرحمن شوشان مدير المنطقة الصناعية.

وقال رئيس مركز ومدينة مطوبس إنه تم وضع التصور لمدينة سكانية كاملة، ومنطقة سياحية عالمية، ومنطقة حرفية كاملة واستثمارات عالمية للمنطقة وذلك بناءً على توجيهات من الجهات السياسية العليا وبعض اقتراحات أساتذه من الجامعة لوضع التصور الكامل للمنطقة.