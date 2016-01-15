الإسماعيلية الجديدة وحلم الأهالى ببناء حياة مختلفة شرق القناة..25 أبريل تسليم المرحلة الأولى والانتهاء من 80% للإنشاءات..المحافظ: القوات المسلحة انتهت من المشروع فى وقت قياسى والأولوية لأبناء المحافظة

مدينة الإسماعيلية الجديدة، التى تنفذها القوات المسلحة بالتعاون مع الشركات المدنية شرق قناة السويس الجديدة، على مساحة 2828 فدان وتقع على ضفة قناة السويس الجديدة على مسافة 500 متر فقط هى حلم جديد يراود أهالى الإسماعيلية منذ سنوات طويلة لإنشاء حياة جديدة شرق القناة والخروج من مشكلات المدينة القديمة التى أصبحت عجوزا لا تتحمل الزيادة السكانية وتهالكت البنية الأساسية بفعل السنوات التى مرت عليها برغم أن الإسماعيلية لم يتجاوز عمرها ال150 عاما حيث أنشأت مع حفر قناة السويس.

وبالرغم من ذلك هرمت المدينة وشاخت وكان لابد من إيجاد حل تم اقتراح إنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة فى عهد الدكتور عبد المنعم عمارة المحافظ الأسبق والذى شغل بعد ذلك منصب وزير الشباب والرياضة إلا أن المشروع ظل حبيس الأدراج منذ منتصف الثمانينيات وجاء مشروع قناة السويس الجديدة والذى تم العمل بة منذ أغسطس 2014 وافتتاحه فى السادس من أغسطس 2015 ليعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى إنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة شرق القناة وذلك لعدة أهداف إنشاء إقامة متميزة للعاملين بمشروعات محور قناة السويس وفى إطار إنشاء المدن الجديدة على مستوى الجمهورية وخاصة بالقرب من المشروعات الاقتصادية الكبرى بالدولة والهدف الثانى هو تعمير أرض سيناء بالبشر مع استهداف مشروعات تنموية واقتصادية كبرى.

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

مراعاة التدرج فى الارتفاعات

مطالب أهالى الإسماعيلية

>وبالفعل بدأت الهيئة الهندسية العمل فى الإسماعيلية الجديدة أثناء العمل فى مشروع حفر قناة السويس الجديدة ليتم الإعلان عن تسليم المرحلة الأولى فى 25 أبريل القادم وهى مقسمة إلى 5 أحياء سكنية، وتحتوى على 3310 عمارة و1220 فيلا، ليصل إجمالى عدد الوحدات بها إلى 57 ألف وحدة سكنية، مخطط أن تستوعب 314 ألف نسمة.>وتم مراعاة أن تسمح المدينة بالتوسعات المستقبلية، ومراعاة التدرج فى الارتفاعات بالإضافة إلى أنها تضم أنواعاً مختلفة من أنماط الإسكان، مثل الإسكان الاجتماعى، والاقتصادى والمتميز إلى جانب منطقة الفيلات.>أهالى الإسماعيلية يطالبون بتوفير وحدات لهم فى المدينة الجديدة وخاصة أنة حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن منظومة تملك هذه الوحدات.

تقول سامية محمد ربة منزل أن الإسماعيلية الجديدة لابد أن يتم تخصيصها للشباب حديث الزواج وبأسعار مناسبة وأقساط بسيطة حتى يتمكن الشاب من الحصول على وحدة سكنية فى المدينة الجديدة.

>ويطالب أحمد الجميل مدرس أن تكون الوحدات لشرائح مختلفة من المواطنين شباب وموظفين وعمال لأن هناك كثير من المواطنين لا يملكون أى وحدة سكنية داخل المدينة وأعمارهم تعدت الأربعين عاما ومعظمنا نقيم فى إسكان مرتفع الإيجارات ولا يتناسب مع دخلنا أو رواتبنا الشهرية وإذا تم تخصيصها للشباب فقط سوف تحرم شريحة كبيرة من المواطنين من حلم تملك وحدة سكنية فى المدينة الجديدة.

حل مشكلة الإسكان

>ويؤكد على عبد الحميد موظف أن الإسماعيلية الجديدة سوف تحل مشكلة الإسكان بالمحافظة إذا تمت مراعاة تطوير البنية الأساسية لتكون مناسبة للإقامة وتوفير المواصلات وإنشاء الأسواق والمدارس وفى هذه الحالة سوف يكون الإقبال عليها كبير من جانب مواطنى الإسماعيلية.

بينما يرى محمد مصطفى الرشيدى أن المدينة سوف تخدم أهالى المحافظة إذا تم وضع معايير لتملك الوحدات ومن هم الأحق بها ولابد أن يكون السكان من أبناء المحافظة وليس من محافظات أخرى.

قصر ثقافة

أول مدينة على أحدث النظم المعمارية

الطاقة البديلة

الانتهاء من الإنشاءات المعمارية

>ويقول الفنان ماهر كمال مدير فرع ثقافة الإسماعيلية أن تصميم المدينة الجديدة لا يوجد بة قصر ثقافة أو مركز ثقافى يخدم الأهالى وهناك مايقرب من 300 ألف نسمة ومن المنتظر أن يزيد العدد خلال المراحل القادمة لذلك قام عدد من المثقفين والكتاب بتنظيم حملة توقيعات للمطالبة بإنشاء مقر ثقافى داخل المدينة الجديدة وبالفعل التوقيعات جاهزة وسوف يتم تسليمها للواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية لعرضها كمقترح على رئاسة الوزراء والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتى قامت بإنجاز هذا الصرح.>وقال اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المشرف العام على المشروع إن مدينة الإسماعيلية الجديدة ستكون إطلالة جديدة للتنمية العمرانية شرق القناة، وهى مقامة على أحدث النظم المعمارية والهندسية.>وأضاف الوزير أن المدينة الجديدة ستكون أول مدينة تعتمد على مصادر الطاقة البديلة المنتجة من الرياح بجانب المصادر الكهربائية، كما ستكون أول مدينة على مستوى المحافظات فى الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة.>ومن جهته أشاد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية بجهود رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لما يبذلونه من جهد يسابقون به الزمن في العمل بمشروع إنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة شرق قناة السويس مشيرا إلى أنها تمثل أحد الإنجازات أمام العالم أجمع مشيرا الى أنه تم الانتهاء من الإنشاءات المعمارية بالمدينة والتى شملت النادى العام بالمدينة والذى تم الانتهاء من تنفيذه بالكامل خلال 174 يوما فقط على مساحة إجمالية قدرها 90 فدانا منها مساحة 60 فدانا للمنشآت والباقى للمسطحات الخضراء كما تتضمن المدينة حمامى سباحة منها حمام بمساحة 1800 متر والآخر بمساحة 800 متر و40 شاليه للإقامة العادية و30 شاليها للإقامة لليوم الواحد وملاعب مفتوحة وصالة مغطاة للألعاب الرياضية و4 كافتيريات حديثة ومطعم مأكولات بحرية على جزيرة وسط بحيرة صناعية ومسجد وصالة حفلات وقاعة مؤتمرات وناد اجتماعى متكامل كما يضم الحى الأول من المدينة 12244 وحدة سكنية مساحات متنوعة من إجمالي 57 ألف وحدة تشملها المدينة.

وأضاف المحافظ أن الأولوية لأبناء المحافظة فى تملك هذه الوحدات باعتبارها داخل نطاق المحافظة وسوف يتم تحديد المعايير سيتم عليها تسليم الوحدات السكنية الجديدة وأيضا المقدم والأقساط والإجراءات الإدارية التى سيتم اتخاذها فى إسكان الإسماعيلية الجديدة شرق القناة.



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مدينة الإسماعيلية الجديدة



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الطرق ومراعاة المساحات



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المسطحات الخضراء



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جانب من العمارات



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جانب آخر لعمارات الإسكان



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إحدى العمارات تحت الإنشاء



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أول حى بالمدينة



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شبكات المياه للمدينة



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النادى العام بالإسماعيلية الجديدة