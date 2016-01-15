بعد واقعة تحرش اللاجئين العرب بالألمانيات ..إقبال على شراء الصوائق الكهربية

تشهد محلات لبيع الأسلحة في ألمانيا تصاعدا هائلا لطلب الهراوات الكهربائية بعد موجة اعتداءات على مواطنين في مدينة كولونيا في ليل رأس السنة الجديدة.

وأشارت صحيفة “هاندلسبلات” الألمانية إلى زيادة مبيعات غيرها من أدوات الدفاع عن النفس، مثل بخاخات الفلفل أو مسدسات لضغط الهواء ومسدسات صوتية.

هذا ويبيع محل للأسلحة في مدينة فرانكفورت بخاخات فلفل تحت شعار: “أمسكيه على مسافة يدك الممدودة دوما”، في إشارة إلى تصريحات عمدة كولونيا هنرييتا ريكر التي نصحت مواطنات المدينة البقاء على مسافة “يد ممدودة” من أشخاص غرباء لتفادي تحرشات جنسية.

ونقلت الصحيفة عن بعض باعة الأسلحة في برلين وشتوتغارت وميونخ وهامبورغ ودريسدن ودوسلدورف أن الزبائن قد اشتروا كل ما كان في محالهم من الهراوات الكهربائية التي لا يطلب القانون من أصحابها رخصة خاصة لحملها، على خلاف مسدسات ضغط الهواء أو المسدسات الصوتية.

وشهدت كولونيا عشية عيد رأس السنة حوادث عديدة من الاعتداءات على مواطنين ومواطنات من قبل مهاجرين ولاجئين. فقد تلقت الشرطة أكثر من 600 شكوى من نساء وفتيات تعرضت لتحرشات جنسية، إضافة إلى تسجيل حوادث سرقة كثيرة. وقال شهود إن المهاجمون هم شبان من شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وأثارت هذه أحداث كولونيا موجة من الاعتداءات ضد أشخاص ذوي الأصول في الدول الإسلامية في مختلف أنحاء ألمانيا، إضافة إلى مظاهرات احتجاجية واضطرابات من قبل ممثلي التيارات اليمينية.