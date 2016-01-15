أخبار عاجلة

مراسلة صحيفة التايمز البريطانية || أبطال اليوم هم رجال وسيدات الشرطة الذين منعوا الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالأسكندرية. -
تغطية خاصة - النائب العام يتفقد موقع التفجير الذي وقع بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم -
شهادات مروعة عن حادثة تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة الحلوى في مصر -
أودينيزي يهزم جنوي في الكالتشيو.. وكالياري يخسر من تورينو -
كروتوني يفوز على الإنتر في الكالتشيو -
سباليتي يشيد بأداء صلاح ودجيكو مع الذئاب: «يمكننا الفوز بالدوري» -
استشهاد النقيب أسماء إثر إصابتها في تفجير كنيسة الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بعد واقعة تحرش اللاجئين العرب بالألمانيات ..إقبال على شراء الصوائق الكهربية

Google+ Print
بعد واقعة تحرش اللاجئين العرب بالألمانيات ..إقبال على شراء الصوائق الكهربية بعد واقعة تحرش اللاجئين العرب بالألمانيات ..إقبال على شراء الصوائق الكهربية

تشهد محلات لبيع الأسلحة في ألمانيا تصاعدا هائلا لطلب الهراوات الكهربائية بعد موجة اعتداءات على مواطنين في مدينة كولونيا في ليل رأس السنة الجديدة.

وأشارت صحيفة “هاندلسبلات” الألمانية إلى زيادة مبيعات غيرها من أدوات الدفاع عن النفس، مثل بخاخات الفلفل أو مسدسات لضغط الهواء ومسدسات صوتية.

هذا ويبيع محل للأسلحة في مدينة فرانكفورت بخاخات فلفل تحت شعار: “أمسكيه على مسافة يدك الممدودة دوما”، في إشارة إلى تصريحات عمدة كولونيا هنرييتا ريكر التي نصحت مواطنات المدينة البقاء على مسافة “يد ممدودة” من أشخاص غرباء لتفادي تحرشات جنسية.

ونقلت الصحيفة عن بعض باعة الأسلحة في برلين وشتوتغارت وميونخ وهامبورغ ودريسدن ودوسلدورف أن الزبائن قد اشتروا كل ما كان في محالهم من الهراوات الكهربائية التي لا يطلب القانون من أصحابها رخصة خاصة لحملها، على خلاف مسدسات ضغط الهواء أو المسدسات الصوتية.

وشهدت كولونيا عشية عيد رأس السنة عديدة من الاعتداءات على مواطنين ومواطنات من قبل مهاجرين ولاجئين. فقد تلقت الشرطة أكثر من 600 شكوى من نساء وفتيات تعرضت لتحرشات جنسية، إضافة إلى تسجيل حوادث سرقة كثيرة. وقال شهود إن المهاجمون هم شبان من شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وأثارت هذه أحداث كولونيا موجة من الاعتداءات ضد أشخاص ذوي الأصول في الدول الإسلامية في مختلف أنحاء ألمانيا، إضافة إلى مظاهرات احتجاجية واضطرابات من قبل ممثلي التيارات اليمينية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية

نادى قضاة مجلس الدولة يدين الحوادث الإرهابية ضد دور العبادة

نادى قضاة مجلس الدولة يدين الحوادث الإرهابية ضد دور العبادة

الأخبار - اللواء /كمال عامر : التفجير الإرهابي هو إمتداد للحوادث الإرهابية التي تهدف إلى تدمير الوطن

الأخبار - اللواء /كمال عامر : التفجير الإرهابي هو إمتداد للحوادث الإرهابية التي تهدف إلى تدمير الوطن

وزير السياحة يتجاهل الحوادث الإرهابية ويرفض التعليق

وزير السياحة يتجاهل الحوادث الإرهابية ويرفض التعليق