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سيدة تهتف ضد مرسي في مؤتمر حسين كمال: "ارحل"

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سيدة تهتف ضد مرسي في مؤتمر حسين كمال: "ارحل" سيدة تهتف ضد مرسي في مؤتمر حسين كمال: "ارحل"

كتب : فاطمة النشابي منذ 20 دقيقة

اللواء حسين كمال

شهد المؤتمر الصحفي اللواء حسين كمال، مدير مكتب اللواء عمر سليمان، هتاف إحدى السيدات ضد الرئيس محمد مرسي، حيث هتفت "ارحل ارحل".

من جانبه، رد عليها كمال بقوله إن الفرصة موجودة يوم "30 يونيو".

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