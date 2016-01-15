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ضبط 3 أطنان "كابلات وأسلاك كهربائية" مجهولة المصدر داخل مصنع بالبساتين

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ضبط 3 أطنان "كابلات وأسلاك كهربائية" مجهولة المصدر داخل مصنع بالبساتين ضبط 3 أطنان "كابلات وأسلاك كهربائية" مجهولة المصدر داخل مصنع بالبساتين
ألقت مباحث شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة، اليوم، الجمعة، القبض على صاحب مصنع غير مرخص لإنتاج الكابلات والأسلاك الكهربائية مجهولة المصدر بالبساتين، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت شرطة التموين والتجارة الداخلية معلومات تفيد بقيام صاحب مصنع بإنتاج الكابلات والإسلاك الكهربية غير مطابقة للمواصفات القياسية بالبساتين، مستخدما خامات رديئة من كسر النحاس المحظور استخدامها والمعاد تدويرها مرة أخرى والخالية من أى فواتير أو مستندات تدل على مشروعيتها ومجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها بالأسواق.

وعلى الفور تم ضبط مالك المصنع وبحيازته 3 أطنان "أسلاك نحاسية، خرز بلاستيك" بالإضافة إلى 1035 مترا "سلك خام" و"كسر نحاس" بدون بيانات ومستلزمات إنتاج، بالإضافة إلى 4 ماكينات تغليف، وتم تحرير المحضر اللازم .

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مصر 365

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