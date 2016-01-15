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مدير مرور جنوب سيناء: تحرير 58803 مخالفات مرورية متنوعة فى المحافظة بـ2015

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مدير مرور جنوب سيناء: تحرير 58803 مخالفات مرورية متنوعة فى المحافظة بـ2015 مدير مرور جنوب سيناء: تحرير 58803 مخالفات مرورية متنوعة فى المحافظة بـ2015
أكد العقيد مصطفى عابدين مدير مرور جنوب سيناء، أن عام 2015 شهد تحرير 58803 مخالفات مرورية متنوعة على مستوى مدن المحافظة خلال عام 2015.

وقال عابدين لـ"اليوم السابع": إننا نعمل بتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء، من أجل القضاء على ظاهرة تجاوز السرعة ووقف نزيف الدماء على طرق المحافظة.

وأشار أن ضباط مرور جنوب سيناء ورئيس مباحث المرور يبذلون قصارى جهدهم من أجل إعادة الانضباط المرورى بمدن المحافظة والقيام بالعديد من الحملات فى المدن السياحية، للكشف عن تناول المخدرات عن طريق التحاليل الفورية والعشوائية لبعض السائقين.

قال مدير إدارة المرور: إن هناك حملات يومية تعمل ليلا نهارا لضبط الخارجين عن تعليمات المرور، حيث تمكن رجال المرور بالمحافظة من تحرير 58803 مخالفة متنوعة على مدار عام 2015.

وأشار الرائد أسر حسن قسم العمليات والبحوث بمرور جنوب سيناء، أن فى عام 2015 انخفضت المخالفات المرورية حيث وصلت لـ58803 مخالفات، وأن المخالفات فى عام 2014 كانت 70537 مخالفة متنوعة، وهذا يعود إلى انضباط والتزام بعض السائقين بتعليمات رجال المرور.

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مصر 365