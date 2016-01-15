ضبط عاطل بحوزته كيلو حشيش فى كوم امبو بأسوان

تمكن ضباط مباحث كوم امبو فى أسوان، اليوم الجمعة، من ضبط عاطل، بحوزته كيلو حشيش، خلال حملة تفتيشية بناحية عزبة حجاجى، وتم تحريز المضبوطات، والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء عمر أحمد ناصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بإلقاء رجال المباحث، بقيادة الرائد محمود حامد، رئيس مباحث كوم امبو بعد تقنين الإجراءات، القبض على المتهم "مصطفى. ف" 27 سنة عاطل، وبحوزته كيلو من جوهر الحشيش المخدر.

وبمواجهته، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار حسبما أفادت الشرطة، وتحرر المحضر رقم 170 إدارى مركز كوم امبو لسنة 2016، وجارى عرض المتهم على النيابة لمباشرة التحقيقات.