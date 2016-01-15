إخلاء سبيل المدير الإدارى لموقع "مصر العربية" بضمان محل إقامته

أمرت نيابة الدقى برئاسة المستشار محمد بدوى رئيس النيابة، بإخلاء سبيل أحمد محمد عبد الجواد المدير الإدارى لموقع " مصر العربية" بضمان محل إقامته، وذلك عقب التحقيق معه فى اتهامات الإضرار بالأمن القومى.

باشر التحقيقات المستشار سامر باهر وكيل أول النيابة، والذى قرر عقب انتهاء التحقيقات إخلاء سبيل "عبد الجواد" بضمان محل إقامته، وعليه غادر المدير الإدارى لـ"مصر العربية" مقر النيابة.

وكانت قوة من مباحث المصنفات الفنية بقيادة اللواء أحمد السيد، انتقلت لموقع مصر العربية الأخبارى، أمس الخميس، وفتشت بعض الأجهزة وصورت مقر الموقع بكاميرات الفيديو، وقامت بالتحفظ على 8 أجهزة حاسب آلى وتسجيل بعض عناوين الموضوعات التى كانت تعد للنشر على الموقع، واصطحبت القوة الأمنية المدير الإدارى للموقع أحمد محمد عبد الجواد إلى قسم الدقى.