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5 طرق طبيعية لزيادة كثافة حاجبيك

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الجمعة 15-01-2016 14:39

ابتعدي عن عمليات التجميل المكلفة لزيادة كثافة حاجبيك، ورسم الوشم المؤلم عليهما، واستبدلي هذه الطرق جميعًا بطرق طبيعية غير مكلفة وباستخدام مواد موجودة في منزلك.
فللحصول على الحاجبين اللذين طالما حلمت بهما قومي باتباع الطرق الطبيعية التالية:

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1.التقشير: قومي بتقشير حاجبيك يومياً، وذلك بفركهما بقطنة نظيفة للتخلص من خلايا الجلد الميتة وتنشيط بصيلات شعر الحاجب.

2.زيت جوز الهند: استخدمي زيت جوز الهند يوميًّا على حاجبيك، فهو يعتبر مرطباً طبيعياً للحاجب، كما أنه يساعد على تسريع نمو الشعر. كل ما عليك فعله هو وضع القليل من زيت جوز الهند على أصابعك ووضعه على حاجبك وتركه لفترة، ثم اشطفي حاجبيك بالماء الدافئ.

3.زيت الزيتون: هو غني بفيتامين E الذي يساعد على تحفيز نمو الشعر؛ قومي بمزج ملعقة من العسل مع ملعقة من زيت الزيتون، وضعي المزيج على حاجبيك مع التدليك، واتركيه لنصف ساعة، ثم اغسلي حاجبيك بالماء الدافئ.

4.الحليب: الحليب غني بفيتامين D والمواد الغذائية التي تشجع على نمو الشعر، كل ما عليك فعله هو وضع الحليب على حاجبيك باستخدام قطنة نظيفة، وتركه حتى يجف، ثم اشطفي حاجبيك بالماء الدافئ.

5.زيت الخروع: هو من أنسب الزيوت الطبيعية التي تساعد على نمو الشعر بسرعة. لذا، قومي بوضع زيت الخروع يوميًّا قبل النوم على حاجبيك واشطفيهما بالماء الدافئ في الصباح.

 

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