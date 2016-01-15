مكياج ميريام فارس الأجمل لعام 2015 في تصويت "سيدتي نت"

طرح موقع "سيدتي نت" قبل انتهاء عام 2015 تصويت أو Voting تحت عنوان اختاري مكياج النجمة الأجمل لـ عام 2015 وبعد ذلك تم التصويت من قبل معجبي ومعجبات النجمات، لتنتهي النتيجة بحصول مكياج النجمة ميريام فارس على أعلى نسبة تصويت%27,91 كما احتل مكياج نانسي عجرم المرتبة الثانية بنسبة%22,36، ثم مايا دياب بنسبة%17,35.

تابعي نسبة التصويت هذه وشاركينا رأيك. هل كانت النتيجة منصفة ؟

تابعي أيضاً:

10 أخطاء شائعة في عالم المكياج... تجنّبيها!

في هذا العدد من "سيدتي": أهم مستحضرات الجمال لمناسباتك السعيدة

" ستروبينغ" خدعة جمالية جديدة تقضي على "الكونتورينغ"