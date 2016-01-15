بالصور: كاظم الساهر يلاعب حفيدتيه

شارك القيصر كاظم الساهر جمهوره، بنشر صورة جديدة لحفيدتيه سنا وآية، تبدوان فيها وهما تلعبان في البيت، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستقرام"، بالإضافة إلى صورة أخرى تجمعه بنجله وسام.

سنا وآية هما ابنتا وسام، الإبن الاكبر لـ كاظم الساهر المعروف بتعلقه بالأطفال، خصوصاً حفيدتيه هو الأب لشابين، إذ أن دخول العنصر الأنثوي على العائلة كان مفرحاً له.

يشار إلى أن كاظم الساهر، يطلّ كمدرب إلى جانب نانسي عجرم وتامر حسني، في برنامج الهواة الخاص بالإطفال "ذا فويس كيدز"، الذي يحقق نجاحاً جماهيرياً لافتاً.

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