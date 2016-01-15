Celine Dion تغيب عن جمهورها حداداً على رفيق دربها

أوقفت Celine Dion كل أعمالها الفنية لغاية شهر فبراير/ شباط، بعد الوفاة المأساوية لزوجها René Angélil ، الذي خسر معركته ضد السرطان يوم البارحة .

Dion البالغة من العمر 47 عاماً، قامت فوراً بإلغاء حفلها في الكولوسيوم في فندق "سيزار بالاس" يوميّ السبت والأحد المقبلين، وأكدت بإعلان رسميّ أنها لن تعود لتزاول أعمالها قبل 23 فبراير/ شباط.

Angélil، الذي حارب السرطان لما يقارب الـ 20 عاماً، وافته المنية في لاس فيغاس أمس في منزل الزوجين قبل يومين فقط من عيد ميلاده الـ 74، وبعد شهر واحد من احتفالهما بعيد زواجهما الـ 21 ،أيّ يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول.

نعت المغنية الكندية والنجمة العالمية Celine Dion زوجها ومدير أعمالها السوري الأصل René Angélil في رسالة على موقعها الرسمي، جاء فيها:

" نعلن لكم أن René Angélil ، 73 سنة، توفي هذا الصباح في داره في لاس فيغاس بعد صراع طويل وجريء ضد السرطان، ترغب الأسرة أن تحترم حرمتها في هذه اللحظات".

في مارس/ آذار الماضي، كشفت Dion أن زوجها لم يعد باستطاعته تناول الطعام، لذا فهي تطعمه عبر الأنبوب. وأضافت بجملة ملؤها الحزن أنها تطعم زوجها ومن بعده أولادها.

وكانت Dion قد تعرّفت على زوجها في العام 1987، وهو رجل أعمال كندي من أصل سوري يتحدث العربية بطلاقة ويكبرها بـ26 عاماً. بدأت علاقة عاطفية بينهما وتزوجا في نهاية العام 1994. رزق الزوجان بـ 3 أطفال هم : René-Charles Jr. في 2001 وتوأمان Eddy و Nelson في 2010، وللراحل ابنان وبنت من زواجين أولين.

وأقرّت Dion ذات مرة أن زواجها قد مرّ بفترات صعبة جرّاء عملها وزوجها في المجال نفسه وتحت ضغوط العروض والحفلات والجولات، إلا أننا تخطيا هذه الصعوبات، لأننا نريد لزواجنا أن يستمر إلى الأبد.

سعى الراحل René Angélil لاكتشاف وصنع شهرة Celine Dion العالمية فعمل بجهد كمدير أعمالها بعد أن كانت له تجربة فنية في مجموعة موسيقية في أوائل السبعينات، اختار بعدها أن يتجه إلى إدارة أعمال الفنانين والموسيقيين.

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