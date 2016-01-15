نجوم Friends يجتمعون من جديد بعد 10 سنوات من الغياب

بعد مرور أكثر من 10 سنوات على عرض آخر حلقة من المسلسل التلفزيوني Friends، ها هم نجوم العمل يجتمعون من جديد، لتكريم مخرج العمل James Burrows يوم 21 فبراير/ شباط، حسب ما أعلنت قناة NBC .

لم يعمل Burrows ،البالغ من العمر 75 عاماً ، على حلقات Friends الكوميدية فحسب، بل عمل أيضاً على إخراج عدد لا يحصى من المسلسلات الأخرى سيظهر نجومها في حفل التكريم المذكور، منها مسلسلا Dharma and Greg ، Frasier وغيرهما.



قال Paul Telegdy رئيس NBC إنترتينمنت، إنه يأمل أن يجتمع نجوم Friends الستة يوم التكريم لكنه ليس متأكداً من ذلك، إلا أنه من الأفضل قول إن الستة جميعهم سيحضرون.



الجدير بالذكر أن نجوم المسلسل Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Courteney Cox, David Schwimmer Lisa Kudrow و Matthew Perry لم يجتمعوا مع بعضهم ولو لمرة واحدة بعد انتهاء عرض مسلسل Friends ، فقد صرّحت Courteney Cox العام الفائت في إحدى مقابلاتها التلفزيونية، أنها فشلت في جمع زملائها الخمسة على العشاء طوال محاولات كثيرة منها دامت 10 سنوات.



إشارة إلى أنه بدأ عرض الحلقة الأولى من المسلسل التلفزيوني Friends في عام 994 1 وتميّز بمواقف حياتية مختلفة لا تخلو من الفكاهة تحدث بين 6 أصدقاء في العشرينات من عمرهم يقطنون المنزل نفسه، و كان أكثر المسلسلات مشاهدة على قناة NBC وجاء ضمن قائمة أفضل المسلسلات التلفزيونية مشاهدة في التاريخ.

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