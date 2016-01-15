ما هي مفاجأة كارول سماحة في "ستار أكاديمي" الليلة؟

في أول إطلالة تلفزيونية لها منذ قرار عودتها الى مزاولة نشاطها الفني، بعد إجازة الحمل والإنجاب، تحل الفنانة كارول سماحة ضيفة على البرايم الـ 14 من برنامج "ستار أكاديمي".

كارول وصلت قبل يومين الى لبنان لمشاركة طلاب الأكاديمية البروفات والتدريبات اللازمة لحلقة اليوم، حيث ستشارك مع الطلاب بتقديم أغنيتين من أغنتيتها، كما من المتوقع أن تقدم أغنيتها الجديدة "روح فلّ"، في شكل مستقل، ضمن لوحة إستعراضية.

كارول كانت قد نشرت صوراً عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" منذ لحظة وجودها في المطار متوجهة إلى لبنان، إلى لحظة وصولها الى مبنى أكاديمية ستار أكاديمي والتي علقت تحتها "يوم مزدحم بالعمل في بيروت"، وقد لفتت الأنظار برشاقتها بعد الإنجاب.