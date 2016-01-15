بعد اختفائها كيف علّقت لينا دياب على خبر زواجها من رجل أعمال سعودي؟

بيروت_ سيدتي نت

نشرت لينا دياب عبر صفحتها الخاصة على "إنستغرام"، نفياً لشائعة زواجها من رجل الاعمال السعودي محمد عبد الصمد القرشي، وذلك بعد إنتشار أخبار تؤكد هذا الزواج.

لينا كتبت عبر "أنستغرام": مسا الخير حبايبي.. لسه عالم كتير مشغولة بدعاية احتفائي.. وتطور الامر معن لدرجة اعلنوا زواجي كذا مرة ومن عدة جنسيات.. وآخرها زوجوني من رجل اعمال يعمل في العطور.. وانا كتير ممتنة وبشر الكل هاد الإهتمام والمتابعة من جمهوري .. وبهي المناسبة بدي طمن الجميع أنا لسا مقيمة بالإمارت ومو بالأردن... وكل الإشاعات اللي عم ينحكى فيها بتضل إشاعات .. بحبكون كتير من كل قلبي".

لينا دياب التي إبتعدت بشكل مفاجىء عن الساحة الفنية، بسبب زواجها من أحد رجال الأعمال، لم تفصح حتى الآن عن هوية وشخصية زوجها، الأمر الذي سيجعلها عرضة للكثير من الشائعات، التي تزوجها بين فترة وأخرى، لأي رجل لمجرد أنه رجل أعمال.

يشار إلى أن لينا دياب كانت تشارك في بطولة مسلسل "فارس وخمس عوانس" إلى جانب جيني إسبر ومديحة كنيفاني ويزن السيد وغيرهم، قبل أن تختفي بشكل غامض، مما أجبر القائمين على العمل على إنهاء حياة الشخصية التي تقوم بأدائها بحادث سير مفاجئ.