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هل يعتذر ميلاد يوسف عن " باب الحارة "؟

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الجمعة 15-01-2016 15:18

بعد أن تأكد رسمياً أن مسلسل " باب الحارة " أصبح بحوزة شركة قبنض للإنتاج الفني تتزايد الاستعدادات للانطلاق بتصوير الجزئين الثامن والتاسع المسلسل قريباً، ليكون جاهزاً للعرض في شهر رمضان القادم في حين يجري الحديث مع نجوم العمل من أجل انضمامهم للنسختين الجديدتين مع الشركة الجديدة .
وعن مواقف النجوم من المشاركة في العمل فقد علمت " سيدتي نت " بشكل خاص وحصري أن النجم ميلاد يوسف الذي أدى شخصية "عصام" في الأجزاء السبعة الماضية يفكر بشكل جدي بالاعتذار عن المسلسل، وأنّ السبب الذي يدفعه لذلك هو وفاؤه لصديقه المخرج بسام الملا منتج العمل الأساسي الذي خسر المعركة القضائية مع الكاتب مروان قاووق والمنتج محمد قبنض .
وحسبما أكدت مصادر لـ " سيدتي نت " فإن ميلاد يدين بالوفاء الكبير للمخرج بسام الملا ويعتبر أنه من الواجب عدم المشاركة بالمسلسل، فهل يبقى قرار ميلاد نهائياً أم أنّ المخرج بسام الملا هو من سيدفع نجومه السابقين للمشاركة بداعي عدم قطع أرزاقهم وهل سيلحق نجوم آخرين بميلاد؟
"سيدتي نت" ستكشف ذلك بشكل حصري خلال الأيام المقبلة .

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سيدتي