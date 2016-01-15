رغم الحكم النهائي بنسب توأمي زينه إليه أحمد عز يرد: مش ولادي

القاهرة_مروة عبد الفضيل

رغم التزامه الصمت في الساعات الأولى بعد النطق بالحكم النهائي بنسب توأمي زينة عز الدين وزين الدين إليه، خرج الفنان أحمد عز عن صمته ليؤكد من جديد أن الطفلين ليسا ولديه، حيث كتب عبر الفيسبوك:

مساء الفل ياعيلتي وأهلي كتير سألوا عليا إمبارح وأنا باطمنكوا أنا الحمد لله كويس وزي الفل وراضي باللي ربنا كاتبهولي كله، انا كمان مش بس راضي انا سعيد "بالابتلاء" اللي انا فيه عشان واثق في ربنا وفي نصره ان عاجلا او اجلا!!! وان اللي انا فيه ده ماهو الا رفع درجات بإذن الله".

وتابع عز قائلا: "طبعا أنا لا أعلق علي أحكام القضاء ومش هاطلع أعمل دوشه ولا أتكلم عشان أنا سايب حقي علي ربنا العادل الحق. اللي بقولهولكوا دلوقتي هو نفسه اللي بقوله من اول يوم في القضيه وهافضل أقوله لآخر نفس في عمري.. وبأشهد الله علي كلامي ده بل وأقسم بالله العلي العظيم "اني ماتجوزتهاش ولا رسمي ولا عرفي ولا شفهي ولا ثانيه وان شاالله يكون معاها ١٠٠ حكم و١٠٠ شهاده ميلاد برضه مش ولادي".

وختم بأية من القرآن الكريم:" ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليومٍ تشخص فيه الأبصار".

كثيرون علّقوا على عز متسائلين طالما أن الطفلين ليسا منه لماذا لا يجري فحص الحمض النووي وينهي القضية؟