هذه هي أحداث الحلقة الأولى من "ملكة الليل" لـ مريم أوزيرلي ومراد يلدريم

بعد مخاض درامي عسير استغرق العام تقريباً، عرضت الحلقة الأولى من المسلسل الجديد "ملكة الليل" لبطليه مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام، ومراد يلدريم الشهير بأمير على شاشة قناة ستار التركية مساء الثلاثاء 12 يناير.

وبدأت الحلقة التي استمرت ما يقارب الساعتين ونصف الساعة بالبطل كارتال (مراد يلدريم) في طفولته قبل 30عاماً، وهو نائم في الكنبة أمام والده مصطفى الخائف من خطر مجهول يتوقع قدومه في هذه الليلة الماطرة، وحين يسمع صوتاً في منزله، لا يسعفه مسدسه بحمايته حيث يفاجؤه عدواه الشابان، ويستدرجانه للخارج، ويخرج معهما خوفاً على إبنه كارتال النائم منهما، ويقومان بقتله بالرصاص، وقبل أن يقتلاه يطلب من عزيز أن يرحم إبنه، وبالفعل يشفق عزيز على الطفل كارتال ويصطحبانه معهما.

وبعد 30 عاماً يظهر كارتال في منتصف الثلاثينيات شاباً وسيماً وناجحاً وأنيقاً مع صديقه في رحلة عمل مهمة في جنوب فرنسا لإتمام صفقة عمل مهمة لشركة العائلة، وخلال تواجده وصديقه في مقهى باريسي يلمح سيلين (مريم أوزيرلي) وهي تتحدث مع صديقتها في المقهى فيسحره جمالها، وخلال تعليق لصديقه بالتركية يفاجآن بها تتحدث التركية مثلهما، ويتبين أنها تركية الأصل ومقيمة في فرنسا، وقبل أن يعمّق كارتال علاقته بها تغادر سيلين على دراجتها النارية المكان.

رغم تركيز كارتال على اجتماع عمل هام، لا يقوى على نسيان سيلين، فيخرج بسيارته مع صديقه، ويجوب المنطقة التي رآها فيها باحثاً عنها حتى يراها في متجرها مع والدتها المصابة بانفلونزا حادة، وبعد تسببه بكسر بعض الإكسسوارات في المتجر، يحاول كسب ودهما عبر جلب شوربة خاصة لوالدتها التي تستلطفه وتسمح له بالدخول، وتفاجىء سيلين به، وتعجب بقدرته على كسب ود والدتها بسلوكه الرقيق المهذب، وتكافؤه بأخذه في جولة في معالم وطبيعة المنطقة، وينهيان جولتهما بعشاء رومانسي.

وتحت تأثير مشاعره يتخيل كارتال انّه يمنحها قبلتهما الأولى ويعانقها بحرارة لأول مرة، ويتحوّل خياله وحلمه إلى حقيقة حين تصيب سيلين عدوى مشاعره الدافئة نحوها وتبادله مشاعره بأجمل منها، ويمضيان ليلتهما الغرامية الأولى ما بين المشتل وشاطىء البحر.

وفي اليوم التالي يستعد كارتال للعودة إلى اسطنبول، منتظراً من سيلين أن تودّعه في المطار، وبالفعل تحضر سيلين لوداعه في المطار في اللحظة الأخيرة بعد أن تحضّر له عطراً خاصاً هدية له.

ويسافر كارتال عائداً إلى منزل عائلته، ويستقبله والده بالتبني وقاتل أبيه عزيز بيك، فعزيز بعد قتله أبيه احتضنه ورباه كإبنه مع عائلته، وصار ساعده الأيمن في شركته الخاصة وأمين أسراره وأمواله ما يثير غيرة باقي أفراد عائلته.

ولا يعرف كارتال أن سيلين التي أحبها بين ليلة وضحاها هي إبنة قاتل والده الثاني الذي هاجر إلى فرنسا.

وقوع كارتال تحت تأثير الحب يدفعه إلى معاملة زوجته التي أجبر على الإرتباط بها بجفاء، ويتشاجر معها في مطعم كانا يسهران به، فتفقد أعصابها وتقود سيارتهما بجنون وتتعمد الإصطدام ليموتا معاً لكنهما ينجوان بأعجوبة.

وعندما تعلم سيلين بمكالمة هاتفية تعرّضه لحادث، تفاجؤه بقدومها إلى اسطنبول فيحجز لها صديقه غرفة في فندق، ويعلم عزيز بقصة كارتال مع إمرأة أخرى، فيوقفه عند حده طالباً منه العودة إلى رشده من أجل نفسه والعائلة، ويضطر كارتال إلى ارتداء قناع القسوة، ويوبخ سيلين على زيارتها المفاجئة له واقتحامها حياته فجأة بدون إنذار، ويرمي لها المال على الطاولة لتدفع فاتورة الفندق، ويشعرها سلوكه القاسي البارد بأنها إمرأة رخيصة، وإنها كانت مجرد نزوة عابرة في حياته ولم يحبها إطلاقاً، ويدعها تبكي ما ظنته حب كبير، ويخرج وهو يغالب الدمع في عينيه لأنه قتل أول حب حقيقي في حياته .

بعد أربع سنوات تحتفل سيلين ووالدتها بعيد ميلاد إبنها عثمان البالغ من العمر ثلاث سنوات، وعمره يشير إلى أنه ثمرة علاقتها السريعة والعابرة بكارتال الذي لا يعلم أن له إبناً، وحين تعرف سيلين أن والدها له عائلة في تركيا، تقرر التعرف إليها، وتسافر مع إبنها عثمان إلى مسقط رأس والدها المتوفي، وهناك تتعرف على عزيز بيك ويجمعهما القدر حين يسقط فجأة عزيز على الأرض خلال ممارسته هوايته المفضلة بصيد السمك على البحيرة فتحاول سيلين مساعدته ريثما يحضر الطبيب، ويعجب عزيز هو الآخر بها دون أن يعرف بالطبع انها نفس الفتاة التي أحبها إبنه بالتبني كارتال في فرنسا، ويبدأ بالإهتمام بابنها، كما يصبح أكثر إهتماماً بنفسه وأناقته بعد دخول هذه المرأة الجميلة حياته.

وفي أول لقاء لها مع عائلة عزيز بيك، تصعق هي وكارتال عند رؤيتهما بعضهما البعض فجأة، وتتبدل ملامح سيلين من الرقة والنعومة والأنوثة إلى القسوة.

فهل ستتزوج عزيز بيك من باب الإنتقام من كارتال حين تعرف أنه والده؟

بهذا المشهد انتهت الحلقة الأولى بانتظار أحداث مشوقة أخرى تحتد بها المواجهات الساخنة المضطربة بين سيلين وكارتال خفية عن عزيز الذي عاد للحياة والحب مجدداً بعد وقوعه بغرام سيلين .

"ملكة الليل" يفشل في تصدر المراكز الأولى

بعد ترقب واهتمام من الصحافة التركية والمشاهدين صدرت نتيجة الريتنغ الدرامي لنسبة المشاهدة، وجاء مركز مسلسل "ملكة الليل" مخيباً لصناعه حيث فشل في تصدر المراكز الخمس الأولى باحتلاله المركز التاسع بعد احتلال مسلسل (قطاع الطرق) بطولة: دنيز شاكر الشهيرة بفتون المركز الأول، واحتلال مسلسل (الحب مجدداً) بطولة بورا غولسوي الشهير بمؤيد وأوزغي أوزبيرنتشجي الشهيرة بألما المركز الثالث.

وجاء ترتيبه في قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة مفاجئاً للجميع بعد انتظار الملايين له، وربما استغراق إعداده وإنتاجه وتصويره فترة طويلة، وإرجاء عرضه وتغيير نصوصه عدة مرات أسهم في عزف بعض المشاهدين على متابعته حيث خرجت تعليقات سلبية عديدة تجاه جهته الإنتاجية لعدم معاملتها بطله النجم التركي مراد يلدريم بندية مع مريم أوزيرلي التي تعامل على أنها هي بطلته الأولى والأساسية المتحكمة بظروف العمل، والتي طالبت هي بتغيير النص أكثر من مرة، وإرجاء عرضه أحبط البعض فلم يتابع حلقته الأولى رغم الشعبية الواسعة التي يتمتع بطليه بها.

ويأمل صناعه ومحبي النجم مراد يلدريم والنجمة مريم أوزيرلي أن يتحسن الريتنغ للمسلسل بحلقته الثانية مساء الثلاثاء القادم 19 يناير، فهل سيتحسن أم سيتراجع أكثر؟

سؤال يطرحه الألاف في السوشال ميديا .

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