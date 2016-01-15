بالصور - المصري والاتحاد يلجأن للشعوذة أملا في التسجيل

لجأ فريقي الاتحاد السكندري والمصري لبعض التقاليد الغريبة أملا في تسجيل كل منهم بشباك الأخر.

وتوقف اللقاء لفترة في المنتصف الثاني من الشوط الثاني، وأظهرت الإعادة التليفزيونية واحد من كل جهاز للفريقين يرش الماء على مرمى الفريق لخصم، أملا في أن ينجح فريقه بتسجيل هدف.

التعادل مازال هو المسيطر على مجريات اللقاء، إذ تقدم المصري بهدف لمحمد مجدي وتعادل الاتحاد بهدف ليوسف أوباما.

وأشهر حكم اللقاء بطاقة حمراء في وجه لاعب المصري محمد أشرف خلال الشوط الأول قبل تسجيل أي هدف في المباراة.