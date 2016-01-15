فينجر يجيب: هل مصر وشمال إفريقيا قادرين على ضخ المزيد من اللاعبين لإنجلترا؟

أكد الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال أن مصر وشمال إفريقيا قادرين على ضخ المزيد من اللاعبين للكرة الإنجليزية في الفترة المقبلة.

أرسنال ضم محمد النني لاعب بازل السويسري كأول مصري يلعب في صفوف الفريق وهو ثاني لاعب عربي بعد المغربي مروان الشماخ.

وفي حوار مع الموقع الرسمي لأرسنال طُرح على فينجر السؤال التالي: هل تعتقد بأن مصر وشمال إفريقيا بشكل عام سوف ترفد الكثير من لاعبيها إلى الكرة الأوروبية خلال السنوات القادمة؟

وأجاب فينجر "أعتقد ذلك، لأنهم لديهم لياقة بدنية عالية ويلعبون من لمسة واحدة ولديهم قدرات فنية جيدة جدا".

وأضاف "الكرة الإنجليزية تشهد تطورا من الناحية الفنية وهؤلاء اللاعبين يمتلكون من الإمكانيات القدر الكافي للتأقلم مع الدوري الإنجليزي".

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