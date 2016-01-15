رسميا.. مانشستر سيتي يتعاقد مع كاسيريس

(إفي): أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن تعاقده رسميا اليوم الجمعة مع لاعب الوسط الأسترالي أنطوني كاسيريس قادما من صفوف نادي سنترال كوست مارينرز.

وتشير التقارير إلى إمكانية رحيل لاعب الوسط الشاب (23 عاما)، الذي انضم إلى السيتيزنس مقابل نحو 300 ألف دولار، إلى صفوف أحد الأندية الإنجليزية على سبيل الإعارة أو إلى أيا من ناديي ملبورن سيتي الأسترالي أو نيويورك سيتي الأمريكي، ضمن مجموعة سيتي فوتبول جروب، خلال الميركاتو الشتوي الحالي الممتد حتى نهاية شهر يناير/كانون ثان الجاري.

وقال طوني والميسلي، المدير الفني للفريق الأسترالي "كانت موهبة كاسيريس واضحة للجميع عندما أحضرته لصفوف مارينرز. ويبرهن تعاقد السيتي معه على حجم التطور الذي شهده ويبين أهمية إعطاء الفرصة للاعبين الصاعدين. عندما تهتم الأندية الكبرى بالتعاقد مع لاعبينا، علينا تهنئة أنفسنا بهذا الأمر".

وخاض كاسيريس 62 مباراة في الدوري الأسترالي فضلا عن مشاركته في ثلاث نسخ من دوري أبطال آسيا، وسيكون أولى صفقات الفريق الإنجليزي خلال الانتقالات الشتوية.

ويعد كاسيريس ثاني اللاعبين القادمين من الدوري الأسترالي الذين ينضمون لكتيبة السيتيزينس خلال الموسم الحالي بعد مواطنه لوك براتان الذي تعاقد معه النادي الإنجليزي في شهر أكتوبر الماضي قادما من صفوف بريزبن رور.