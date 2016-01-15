حوار في الجول – السيد حمدي: مستحيل أحزن من أبو تريكة.. ولا أمانع الانتقال للزمالك

"لا يوجد لدي أي مانع في الانتقال للزمالك إذا كان لدي عرضا منه، ولكن لدي طموح كبير أتمنى تحقيقه مع مصر المقاصة" هكذا بدأ السيد حمدي مهاجم مصر المقاصة حديثه مع FilGoal.com.

وسجل السيد حمدي هدفا رائعا في شباك أسوان قاد به فريقه لحصد ثلاث نقاط هامة جعلته يعود لقمة جدول ترتيب الدوري المصري مرة أخرى.

ويرى مهاجم الأهلي السابق أن الأزمة الأخيرة التي مر بها بشأن اتهامه بتعاطيه مواد مخدرة جعلته يعرف من يستطيع الاعتماد عليه ومن خذله.

وكل ما يلي على لسان السيد حمدي لـFilGoal.com.

الأزمة أظهرت لي حقيقة الجميع

"لم يحدثني أي مدرب أو لاعب عدا وليد سليمان قام بالاتصال بي وسعد سمير أرسل رسالة فقط".

"عدا ذلك لم يحدثني أي شخص لا أشعر بالحزن من أي منهم، لكن الكل يتعرض للأزمات، وكنت أساند أي شخص إذا كان يمر بمشكلة".

"لا أعرف لماذا لم يسأل علي أي شخص، لكن بشكل عام تلك الأزمة جعلتني أعرف من يهتم بي ومن لا يهتم، هناك أشخاص فاجأوني بمساندتهم لي وآخرين خذلوني جدا".

"محمد أبو تريكة كنت أتحدث معه كثيرا لكن بعد رحيلي عن الأهلي اختفى سؤاله عني، كنت متعاطف معه للغاية وقت أزمته وحاولت الاتصال به لكن هاتفه كان مغلق".

"لكن وقت أزمتي هو لم يتحدث معي، وفي النهاية أحب أن أؤكد إنني أحبه للغاية ومازلت أحترمه ومن المستحيل أن أشعر بالضيق منه".

الانتقادات اللاذعة

"لا أشغل بالي بمن أساء لي أثناء الأزمة التي مررت بها، فهؤلاء الأشخاص يتحدثون عن الجميع ولا يتركون أي شخص في حاله".

"إذا كان المصريين قاموا بانتقاد رونالدو وميسي، تخيل ماذا يفعلون عند انتقاد مصريين مثلهم".

"النقد البناء أحترمه للغاية وأستفيد منه، لكن من ينتقدني من أجل الهجوم علي فقط يكون نابع من أشخاص مريضة".

"أنا لا أشغل بالي بكل ذلك وأسير في طريقي لتحقيق إنجاز مع المقاصة خلال الموسم الجاري".

الأهلي والزمالك

"أي لاعب يتمنى الانضمام للأهلي بالتأكيد، فهو بيتي وسعيد للغاية بإنني لعبت له وتوجت معه بالعديد من البطولات".

"الثورة وما حدث بعدها عطلني كثيرا في الظهور مع الأهلي ولم أحصل على فرصتي كاملة معه، وأشكر الله دائما على الفترة التي لعبتها بقميصه".

"لا يوجد لدي أي مانع في الانتقال للزمالك إذا كان لدي عرضا منه، ولكن لدي طموح كبير أتمنى تحقيقه مع مصر المقاصة، خاصة وإنه لم يسبق له تحقيق أي إنجاز في تاريخه".

هدف على طريقة ريفالدو

"أن يتم تصنيف هدفي بأنه رائع لا يفرق معي بشيء، أهم شيء عندي هو أن الجمهور يشعر بالإعجاب به ويشيد به".

"لا يهمني تسجيل أهدافا رائعة أو عادية، لكن ما يهمني دائما هو أن أواصل تسجيل الأهداف حتى يكون لي دور مع الفريق".

سبب تطور أدائه

"قدمت مستوى جيد الموسم الماضي لكن الإصابة ثم الجلوس بديلا لثماني مباريات أثر علي كثيرا".

"أنهيت الموسم الماضي بشكل جيد بعد المشاركة لعدة فترات، ولكن لم أبدا جيدا الموسم الجاري والآن أحاول العودة لمستواي".

"الهدف الأخير بالطبع أعاد الثقة لي وسيكون دافعا كبيرا لي للاستمرار في تقديم أداء أفضل خلال المباريات المقبلة".

"ثقة إيهاب جلال المدير الفني هي أهم شيء بالنسبة لي، هو مدرب محترم للغاية ويعاملني بشكل جيد".

"إيهاب جلال دائما يعطيني الثقة وذلك الأمر يدفعني لتقديم أفضل ما لدي حتى أكون عند حسن ظنه".