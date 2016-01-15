هيدينك: خطر الهبوط أمرا واقعيا على تشيلسي.. وعلينا التعامل معه

"لا تكونوا غير واقعيين خطر الهبوط أمرا واقعيا علينا التعامل معه للنجاة" هكذا تحدث جوس هيدينك المدير الفني لتشيلسي في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الجمعة.

ويستعد تشيلسي لملاقاة إيفرتون في ملعب جوديسون بارك يوم السبت في إطار الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

ويخوض تشيلسي مباراته أمام إيفرتون وهو في المركز الـ14 برصيد 24 نقطة بفارق ست نقاط فقط عن المركز الـ18 الذي يعصف بصاحبه للهبوط.

وتحدث المدرب الهولندي في المؤتمر الصحفي قائلا:"الكل يحب أن ينظر للأمام، لكن لا تكونوا غير واقعيين، خطر الهبوط أمرا واقعيا علينا التعامل معه للنجاة".

وأكمل"في المباراة الأخيرة أمام وست بروميتش كنا في طريقنا لحصد الثلاث نقاط والارتقاء قليلا في الجدول، ولكنهم تعادلوا في الدقيقة 86".

وأضاف"الهبوط أمرا واقعيا، عندما تسلمت المهمة كنا أعلى مراكز الهبوط بنقطة واحدة فقط، والآن نحن نبتعد بفارق ستة نقاط لذا علينا البناء على وضعنا الحالي للابتعاد أكثر".

واستدرك"لكننا أمامنا مباراتين غاية في الصعوبة أمام إيفرتون ثم أرسنال".

وأتم"إذا لم تصحل على نقاط من تلك المباراتين، فالدوري الإنجليزي قد يفاجئك".