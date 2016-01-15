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زراعة الوادى الجديد تعاين خسائر مزارعى "عين حميد" المتضررين من بركة الصرف

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زراعة الوادى الجديد تعاين خسائر مزارعى "عين حميد" المتضررين من بركة الصرف زراعة الوادى الجديد تعاين خسائر مزارعى "عين حميد" المتضررين من بركة الصرف
عاينت لجنة من مديرية الزراعة بالوادى الجديد بالتعاون مع الاجهزة المختصة مواقع الزراعات التى تعرضت لتسرب مياه الصرف الصحى بـ"عين حميد" بالخارجة منذ قليل، الأمر الذى تسبب فى غرق مساحات من الأراضى المنزرعة بمحاصيل القمح والبرسيم والفول حيث هدد المزارعون بتحرير محاضر ضد المحافظ ورئيس المركز لتسببهم فى تلك المشكلة التى تكررت منذ فترة نتيجة تلك التسريبات من البركة التى ارتفع منسوبها بصورة كبيرة.

وقال فهيم أحمد حامد، أحد المزارعين المتضررين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن زراعاتهم غمرتها مياه الصرف الصحى ودمرات أكثر من 50 فدان على عكس ما أعلنته رئاسة مركز الخارجة وهوما ستثبته لجان المعاينة المختصة، حيث سبق لهم أن ناشدوا المسئولين بانقاذهم من مياه الصرف الصحى بعد أن انهار جزء من جسر البركة منذ فترة وجيزة، وتسبب فى تسرب المياه ليتكرر الأمر مرة أخرى اليوم الجمعة مما تسبب فى إلحاق الخسائر الكبيرة بزراعاتهم.

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مصر 365