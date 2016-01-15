أخبار اليمن اليوم .. انفجار شديد بخطوط أنابيب مصفاة النفط فى عدن

ركزت أخبار اليمن اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار اليمن اليوم ، قال مسؤول يمنى إن انفجارا أصاب خطوط أنابيب النفط المتصلة بصهاريج التخزين فى ميناء عدن بجنوب اليمن ومصفاة عدن البالغة طاقتها 150 ألف برميل يوميا بما أدى إلى اشتعال حريق صباح اليوم الجمعة.

وقال ناصر شايف المتحدث باسم مصفاة عدن إن قنبلة زرعت بالقرب من خطوط الأنابيب انفجرت لكن تم إخماد الحريق بعد ساعتين دون حدوث أى أضرار للمصفاة أو خطوط الأنابيب التى تمد السوق المحلية بالمنتجات النفطية. وأضاف أن المصفاة لا تعمل نظرا لعدم وجود كميات كافية من النفط الخام لمعالجتها لكنه أضاف أن خطوط الأنابيب التى تمد السوق المحلية بالمنتجات النفطية التى تستوردها البلاد لم تتأثر وما زالت تعمل.

ومن أخبار اليمن اليوم أيضا، أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، منذ قليل، بتصفية ميليشيات الحوثى لعبد الله محمد الضمين أحد قادتها فى الجوف شمال اليمن. وعلى جانب آخر، كانت قد أعلنت السلطات السعودية أمس الخميس مقتل أحد رجال القوات المسلحة، الذين يدافعون عن حدودها مع اليمن، فى منطقة جازان (جنوب غرب) المملكة.

وقالت السلطات السعودية، فى بيان لها اليوم، إن "الرقيب جبران حسن صيرم من القوات المسلحة البرية استشهد مساء أمس الأول الأربعاء على الشريط الحدودى جنوب منطقة جازان".