اخبار فلسطين اليوم.. شهيدان برصاص الاحتلال وارتفاع الشهداء لـ160 منذ أكتوبر

ركزت اخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن اخبار فلسطين اليوم، استشهد مواطنان فلسطينيان، اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال المواجهات المندلعة شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة فى قطاع غزة، أشرف القدرة، إن الشاب محمد أبو زايد (18 عاماً) استشهد بعد إصابته برصاصة مباشرة فى رأسه خلال المواجهات المستمرة شرق البريج.

وأوضح، أنه جرى نقل الفتى مصابًا إلى مستشفى "شهداء الأقصى" فى المحافظة، لتلقى العلاج بحالة خطرة، إلا أنه سرعان ما استشهد لصعوبة حالته الصحية.

وفى السياق ذاته، استشهد المواطن محمد مجدى قيطة (26 عاماً) من سكان مدينة خانيونس، إثر إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى منطقة البطن، خلال المواجهات المندلعة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأضافت أن 10 شبان على الأقل أصيبوا بجروح مختلفة بالأعيرة النارية، وعدد آخر أصيب بالاختناق بقنابل الغاز فى مواجهات اندلعت فى مناطق التماس.

وحسب المصادر أدت المواجهات المستمرة إلى عدد من الإصابات فى صفوف الشبان الفلسطينيين بحالات اختناق والرصاص المطاطى، ويرتفع بذلك عدد القتلى الفلسطينيين إلى 160 شخصًا جراء موجة التوتر المستمرة مع إسرائيل منذ مطلع أكتوبر الماضى.

ومن أخبار فلسطين اليوم، توفى أحد عناصر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة حماس اليوم الجمعة.

ونعت كتائب الشهيد عز الدين القسام فى بيانها العسكرى باسم أيوب الأخرس من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.