استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى وسط قطاع غزة

>استشهد شابان فلسطينيان وأصيب أكثر من عشرة آخرين مساء اليوم الجمعة برصاص جنود جيش الاحتلال الإسرائيلى شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية فى غزة إن الشاب محمد أبو زايد (18 عاما) استشهد بعد اصابته برصاصة فى الرقبة، خلال المواجهات التى اندلعت مع قوات الاحتلال شرق مخيم البريج، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى (شهداء الأقصى) فى دير البلح وسط قطاع غزة.

وأضافت أن الشهيد الثانى يدعى محمد مجدى أبو قيطة (26 عاما) من سكان خان يونس (جنوب قطاع غزة)، وأنه تم استهدافه خلال المواجهات مع قوات الاحتلال شرق مخيم البريج.

>وأشارت إلى أن 10 شبان على الأقل أصيبوا بجروح مختلفة بالأعيرة النارية وعدد آخر بالاختناق بقنابل الغاز فى مواجهات اندلعت فى مناطق التماس شرق حى الشجاعية شرق مدينة غزة وشرق مدينة البريج وشرق محافظة خان يونس.

وتشهد مناطق التماس على الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة مظاهرات كل يوم جمعة، ضمن الفعاليات التضامنية مع الهبة الشعبية الحالية فى القدس والضفة الغربية المحتلة أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات.

من جانبها كشف مكتب تنسيق الشئون الإنسانية فى الأراضى المحتلة التابع للأمم المتحدة "أوتشا" أن تسعة مواطنين فلسطينيين بينهم طفلان استشهدوا خلال الفترة من 29 ديسمبر الماضي، وحتى 11 يناير الجارى

وأوضح "أوتشا" فى تقرير حماية المدنيين الذى يغطى الفترة أن وتيرة المظاهرات والمواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى انخفضت خلال فترة الأسبوعين الذين شملهما التقرير، وأن 203 مواطنين فلسطينيين فى أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة أصيبوا بجروح نتيجة اعتداءات الاحتلال مقارنة بمتوسط أسبوعى بلغ 240 مصابا خلال الربع الأخير من عام 2015.

وأشار إلى أن أعلى عدد من الإصابات سجل فى محافظة القدس حيث أصيب فيها 85 مواطنا تليها محافظة قلقيلية التى أصيب فيها 27 مواطنا ثم الخليل التى أصيب فيها 24 مواطنا وبيت لحم 25 مواطنا ورام الله 20 موطنا.

كما أضاف التقرير أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى هدمت يوم 6 يناير الجارى 11 مبنى بحجة عدم حصولها على تراخيص بناء فى تجمع أبو النوار البدوى فى المنطقة المصنفة (ج) شرق القدس المحتلة، تضمنت خمسة منازل مولتها جهات مانحة وحظيرة للماشية ما أدى لتهجير خمس عائلات.

كما أشار التقرير إلى المزيد من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى ما بين اقتحامات ومواجهات وهدم وغيرها من مسلسل الانتهاكات اليومية بحق الشعب الفلسطينى.