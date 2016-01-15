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بالصور.. تشييع جنازة شهيد فلسطينى قتله جنود الاحتلال فى مدينة الخليل

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بالصور.. تشييع جنازة شهيد فلسطينى قتله جنود الاحتلال فى مدينة الخليل بالصور.. تشييع جنازة شهيد فلسطينى قتله جنود الاحتلال فى مدينة الخليل

>تحولت جنازة الفلسطينى مؤيد جبارين الذى قتله جنود اسرائيليون خلال حادث طعن مزعوم أمس الخميس 14 يناير إلى تجمع يتسم بالتحدى فى مدينة الخليل بالضفة الغربية.

ويُزعم أن جبارين حاول طعن جندى إسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة. وقال الجيش إن دورية عسكرية قتلته رميا بالرصاص، ووقع الحادث عند مفرق بيت عينون قرب الخليل، وقالت قريبة للفلسطينى القتيل تدعى أم إبراهيم "كل الشعب خايف على أولاده" مضيفة أنهم يتعرضون للقتل "بتعمد".

ومنذ أول أكتوبر قتلت القوات الإسرائيلية أو مدنيون مسلحون 145 فلسطينيا على الأقل. وتقول إسرائيل إن 93 منهم كانوا مهاجمين بينما قُتل معظم الآخرين فى اشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية، وتسببت الهجمات الفلسطينية فى مقتل 24 إسرائيليا ومواطن أمريكى خلال الفترة ذاتها.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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