أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وليد المعلم: ما حققته روسيا فى سوريا يفوق بعشرات المرات ما حققه التحالف

Google+ Print
وليد المعلم: ما حققته روسيا فى سوريا يفوق بعشرات المرات ما حققه التحالف وليد المعلم: ما حققته روسيا فى سوريا يفوق بعشرات المرات ما حققه التحالف

>صرح رئيس الوزراء وزير الخارجية السورى وليد المعلم، بأن العملية العسكرية التى تنفذها المقاتلات الروسية ضد الإرهابيين فى سوريا أكثر نجاحا من الخطوات الأمريكية فى هذا الشأن.

وقال المعلم - وفق ما نقلته وكالة أنباء "سانا" السورية على موقعها الإلكترونى اليوم الجمعة - "لقد نجحت روسيا فى تحقيق إنجازات تفوق بعشر مرات ما حققته الولايات المتحدة، ونحن نأمل أنه فى حال تواصل التعاون السورى الروسى فى محاربة الإرهاب فإن ذلك لن يكون الأفضل بالنسبة لنا فقط وانما سيمثل دفاعا عن النفس بالنسبة لروسيا".

وأكد أنه "وبفضل التنسيق الموجود بين قوات الجو الروسية والقوات الجوية والبرية السورية نجحنا فى تحقيق النصر فى العديد من الأماكن فى سوريا".

وكان المعلم قد أكد فى مؤتمر صحفى فى نيودلهى أمس الأول أن التعاون العسكرى بين سوريا وروسيا لمكافحة الإرهاب حقق نتائج مميزة وأن المعركة ضد الإرهاب هى معركة روسية أيضا لأن هناك آلاف الشيشانيين يقاتلون إلى جانب تنظيم "داعش" الإرهابى فى سوريا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365