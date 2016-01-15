أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اجتماع لوزراء دفاع دول التحالف الدولى ضد "داعش" الأربعاء المقبل بباريس

Google+ Print
اجتماع لوزراء دفاع دول التحالف الدولى ضد "داعش" الأربعاء المقبل بباريس اجتماع لوزراء دفاع دول التحالف الدولى ضد "داعش" الأربعاء المقبل بباريس

>يترأس وزير الدفاع الفرنسى جون ايف لودريان ونظيره الأمريكى آشتون كارتر، الأربعاء المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس، اجتماعا وزاريا للتحالف الدولى ضد تنظيم "داعش" الإرهابى.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الفرنسية اليوم "الجمعة" أنه سيشارك فى الاجتماع وزراء دفاع الدول، التى تساهم بشكل أساسى فى التحالف الدولى وهى ألمانيا واستراليا وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا.

ومن المقرر أن يقوم الوزراء المشاركين فى الاجتماع - بحسب البيان - بتقييم عمليات التحالف وبحث تكثيفها ضد مواقع "داعش" فى سوريا والعراق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365