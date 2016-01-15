اجتماع لوزراء دفاع دول التحالف الدولى ضد "داعش" الأربعاء المقبل بباريس

>يترأس وزير الدفاع الفرنسى جون ايف لودريان ونظيره الأمريكى آشتون كارتر، الأربعاء المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس، اجتماعا وزاريا للتحالف الدولى ضد تنظيم "داعش" الإرهابى.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الفرنسية اليوم "الجمعة" أنه سيشارك فى الاجتماع وزراء دفاع الدول، التى تساهم بشكل أساسى فى التحالف الدولى وهى ألمانيا واستراليا وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا.

ومن المقرر أن يقوم الوزراء المشاركين فى الاجتماع - بحسب البيان - بتقييم عمليات التحالف وبحث تكثيفها ضد مواقع "داعش" فى سوريا والعراق.

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