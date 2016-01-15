مرور أبوظبي تجدد تحذيرها من خطورة "جهاز التوازن الذاتي"

جددت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبو ظبي تحذيرها لأولياء الامور من خطورة استخدام الاطفال "جهاز التوازن الذاتي" التي انتشر في الدولة بدون التقيد بشروط السلامة والوقاية والتأكد التام من مناسبة الجهاز لا بناءهم، مشددةً على ضرورة التقيد بمنع ممارسة اية ألعاب في الطرق والسير بها بين المركبات ما يؤدى الى تعرضهم الى خطر محدق.

وأكد العقيد جمال سالم العامري رئيس قسم العلاقات العامة في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبو ظبي أهمية ممارسة الأبناء لألعابهم وهوايتهم المختلفة، على أن تكون بصورة آمنة، وبعيدة عن التسبب بالأذى لهم او بالأخرين، ناصحاً أولياء الأمور بالاختيار السليم للألعاب بشتى أنواعها بصورة تضمن سلامة الأطفال عند اللعب بها، الى جانب التقيد بتعليمات السلامة والوقاية.

وافاد أن مرور أبوظبي كانت قد نبهت منذ البداية الى خطورة استخدام الواح التوازن الذاتي، عبر برامج ونشرات توعوية بكل من ابوظبي والعين والمنطقة الغربية الى جانب اخبارها التوعوية عبر وسائل الإعلام لرفع الثقافة المرورية بالألعاب الخطرة التي تشمل اللعب بالسكوتر ولوح العجلات المتحرك ولوح التوازن والقيام بحركات خطرة والسير بين المركبات واللعب بالأحذية التي توجد بها عجلات.

واشار العامري الى ان هناك العديد من الدراسات التي حذرت من انتشار تلك الالعاب على الطفل من دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة للسلامة والأمان، ففي الولايات المتحدة وحدها يصل عدد الأطفال المصابين بإصابات ناتجة من اللعب بالسكوتر إلى 100 ألف طفل سنوياً.

وقال من الضروري مراقبة الأطفال من قبل الأهل عند لعبهم بالوسائل المتحركة مثل السكوتر او لوح التوازن الذاتي، والتأكد باستمرار من جودة الفرامل وشحن البطارية، كما يجب عدم السماح لهم باللعب دون ارتداء ملابس الوقاية، مشدداً على عدم السماح للأطفال باللعب في الشوارع العامة وأماكن سير السيارات، لأن ذلك يشكل خطراً داهماً على الاطفال، وحصر اللعب بتلك الالعاب في الحدائق والمنتزهات والمناطق المخصصة في المدن الرياضية.

ونصح العامري لمن يستخدم لوح العجلات المتحرك او السكوتر بأن بتعلم المهارات الأساسية لهذه الرياضة ، واستخدام العاب ذات جودة عالية ، فيها اشتراطات وتعليمات السلامة ، مع ارتداء ملابس مريحة ومناسبة تحت أدوات الوقاية ، مؤكداً على ضرورة عدم الاندفاع والقيام بحركات بهلوانية خطرة ، او الالتهاء بالموسيقى وغيرها .

"لوح توازن "تعليمي للأطفال

> اوضح الملازم اول حامد محمد البلوشي من قسم العلاقات العامة في مديرية المرور والدوريات ، ان القسم قام بوضع التصميمات الفنية لمجسم تعليمي عبارة عن طفل على لوح جهاز التوازن بجانب مطبوعات تعليمية عن شروط الامن والسلامة لاستخدام "جهاز التوازن الذاتي"باللغات العربية والانجليزية والمشاركة بالمجسم التعليمي والمطبوعات من خلال المعارض التالية معرض حماية الطفل بقصر الامارات ومعرض الطيران في العين والمعرض التوعوي المصاحب لفعاليات تل مرعب والمشاركة في بعض المعارض بالمدارس ويأتي ذلك في إطار الاستفادة من الافكار والتعليم التفاعلي في مجال التوعية المرورية و تقريب الصورة الذهنية لما يسببه لوح التوازن من مخاطر عديدة للأطفال .

واكد البلوشي استمرار برامج التوعية المرورية بخطورة استخدام لوح التوازن داعياً إلى تعاون الاسر واولياء الامور مع شرطة أبوظبي لتعزيز الجهود المبذولة لتوفير سلامة الاطفال ووقايتهم مما يتعرضون له من حوادث مرورية على الطرقات .