أديل تتصدر ترشيحات جوائز بريت

تصدرت المغنية أديل والمغني جيمس باي مع فريق ييرز آند ييرز، ترشيحات جوائز بريت الخميس، بعد أن حظي كل منهم بأربعة ترشيحات ضمن فئات الجائزة الموسيقية الأبرز في بريطانيا.

ورشحت أديل -التي تصدرت قوائم أفضل الأغاني عالميا بألبومها (25)- لجوائز أفضل مغنية بريطانية وأفضل ألبوم بريطاني عن العام.

وتنافس أديل ضمن فئة أفضل مغنية مع جيس غلين ولورا مارلينغ وفلورنس ويلش -من فريق فلورانس آند ذا مشين- والمغنية الراحلة إيمي واينهاوس.

وتنافس أغنية أديل (هالو) التي حققت نجاحا واسعا على جائزة أفضل أغنية بريطانية وأفضل أغنية مصورة لفنان بريطاني عن العام.

كما ينافس فريق ييرز آند ييرز البريطاني والمغني وكاتب الأغاني باي على جائزة أفضل أغنية بريطانية بأغنيتي (كينغ) و(هولد باك ذا ريفر) على التوالي.

ويتواجه باي وأديل في المنافسة على جائزة أفضل ألبوم عن ألبومه (كيوس آند ذا كالم) ومعهم ألبوم (إيه هيد فول أوف دريمز) لفريق كولدبلاي وألبوم (هاو بيغ .. هاو بلو .. هاو بيوتيفول) لفريق فلورنس آند ذا مشين وألبوم (إن كلر) للمنتج جيمي إكس إكس.

كما ينافس باي على جائزة أفضل مغن بريطاني ضمن مجموعة تضم أيضا جيمي إكس إكس ودي.جيه كالفن هاريس والمنتج مارك رونسون.

وتعلن أسماء الفائزين بجوائز بريت في 24 فبراير في لندن.