أمن أسطنبول يحذر من استخدام 5 سيارات مسروقة في عمليات إرهابية

حذرت مديرية أمن اسطنبول كافة قواتها من أجل اتخاذ الحيطة والحذر من استخدام 5 سيارات مسروقة من مدن “أنقرة”، و”هكاري”، و”بطمان”، و”قيصري”، و”أضنة”، في عمليات تفجيرية محتملة في أماكن مزدحمة أو حساسة.

وذكرت صحيفة “حرييت” التركية اليوم الجمعة أن مديرية أمن أسطنبول قامت بإرسال أرقام لوحات السيارات المسروقة إلى جميع الوحدات الأمنية العاملة في بلدات اسطنبول لاتخاذ الحيطة والحذر.

وكان تفجير انتحاري نفذه سوري يبلغ من العمر 28 عاما في منطقة “السلطان أحمد” السياحية بقلب مدينة اسطنبول بشمال غربي تركيا يوم الثلاثاء الماضي، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص، منهم 9 ألمان، فضلا عن إصابة 15 آخرين، أغلبهم من الأجانب.