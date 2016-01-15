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اجتماع لوزراء دفاع دول التحالف الدولي ضد «داعش» الأربعاء المقبل بباريس

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اجتماع لوزراء دفاع دول التحالف الدولي ضد «داعش» الأربعاء المقبل بباريس اجتماع لوزراء دفاع دول التحالف الدولي ضد «داعش» الأربعاء المقبل بباريس

ارشيفية

يترأس وزير الدفاع الفرنسي جون ايف لودريان ونظيره الأمريكي آشتون كارتر، الأربعاء المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس، اجتماعا وزاريا للتحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” الإرهابي.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الفرنسية اليوم “الجمعة” أنه سيشارك في الاجتماع وزراء دفاع الدول، التي تساهم بشكل أساسي في التحالف الدولي وهي ألمانيا واستراليا وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا.

ومن المقرر أن يقوم الوزراء المشاركين في الاجتماع – بحسب البيان – بتقييم عمليات التحالف وبحث تكثيفها ضد مواقع “داعش” في سوريا والعراق.

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