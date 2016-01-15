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فينجر: أعتذر نيابة عن أرسنال للجميع لما حدث عقب انضمام النني.. ' وهل والده مازال يلعب؟ '

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فينجر: أعتذر نيابة عن أرسنال للجميع لما حدث عقب انضمام النني.. ' وهل والده مازال يلعب؟ ' فينجر: أعتذر نيابة عن أرسنال للجميع لما حدث عقب انضمام النني.. ' وهل والده مازال يلعب؟ '

قدم آرسين فينجر المدير الفني لنادي أرسنال اعتذاره إلى الجميع نيابة عن النادي بسبب "الأخطاء الإملائية في التغريدات التي أطلقها الحساب الرسمي لنادي أرسنال باللغة العربية عقب انضمام محمد النني".

أرسنال أعلن رسميا يوم الخميس ضم محمد النني قادما من نادي بازل السويسري كأول لاعب مصري الجنسية يلعب بقميص المدفعجية. (طالع أيضا - ملف .. أخيرا النني مدفعجي)

ووجه أحد الصحفيين حديثه إلى فينجر خلال المؤتمر الصحفي يوم الجمعة قائلا: "بعض المتابعين شعروا بالضيق بسبب عدد من الأخطاء الإملائية ظهرت لحسابات النادي باللغة العربية)، ليرد فينجر قائلا: "أولا أنا أعتذر عن ذلك. أعتذر نيابة عن أرسنال".

وأضاف "على ما يبدو إننا لا نمتلك أشخاص يجدون اللغة العربية بشكل جيد".

والد النني

قبل أن يتحول الحديث إلى مزاح بين الصحفيين وفينجر والسبب والد النني.

فرد فينجر على سؤال (هل تعلم إن والد النني كان لاعبا رائعا؟) قائلا: "لا. لم أعلم ذلك".

وأتم مازحا "هل يمكنه اللعب حتى الآن".

وأكد فينجر إن النني قد يشارك أمام ستوك سيتي يوم الأحد في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي بالتساوي مع ليستر سيتي وبفارق الأهداف لصالح الأخير.

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