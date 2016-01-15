جيرو: النني لاعب متكامل وسيتأقلم مع الدوري الإنجليزي

أشاد الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم أرسنال الإنجليزي بزميله المصري الجديد محمد النني لاعب وسط الفريق.

وكان أرسنال قد أعلن عن انضمام محمد النني لصفوفه قادما من بازل السويسري يوم الخميس.

وقال جيرو للموقع الرسمي لأرسنال "لقد تدربت معه وهو لاعب جيد وموهوب للغاية وقبل كل شيء هو شاب جيد.. أعتقد أنه سيتأقلم بشكل جيد مع الفريق".

وأضاف "أعتقد أنه لاعب وسط يجيد الهجوم والدفاع ويركض كثيرا ولياقته البدنية عالية، هو لاعب متكامل".

وأردف "دائما تحتاج لوقت من أجل التأقلم مع الكرة الإنجليزية بسبب قوتها وتحتاج لقوة بدنية كبيرة وكذلك خططية، لكن أظن أن الدوري الإنجليزي يناسبه".