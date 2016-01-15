خبر في الجول - الزمالك يدرس تعيين سيد متولي بدلا من عبد الحليم علي

يدرس نادي الزمالك تعيين سيد متولي في منصب مدير شؤون اللاعبين ليكون بديلا لعبد الحليم علي بدء من لقاء المصري الأربعاء المقبل.

وسبق وأن تقدم هداف الزمالك التاريخي باستقالته من المنصب لمجلس الإدارة الذي رفضها بدوره لكن تتجه النية الآن لإعادته لأكاديمية النادي.

وكشف مصدر من داخل مجلس الإدارة لـFilGoal.com أن هناك اتجاه لإعادة عبد الحليم علي لأكاديمية النادي وإعادة متولي لمنصب شؤون اللاعبين.

ويواجه الزمالك اتحاد الشرطة السبت في الجولة الـ14 من الدوري المصري الممتاز قبل سفره للإسماعيلية حيث مواجهة المصري.