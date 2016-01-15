جدو وفاروق يسجلا أول أهدافهما في فوز الإنتاج أمام أسوان

فاز الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة على أسوان يوم الجمعة في إطار مبارايات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وشهدت المباراة تسجيل كلا من محمد ناجي جدو لاعب الأهلي السابق ومحمد فاروق أول أهدافهما بعد أن غابا الثنائي فترة طويلة عن التهديف.

وافتتح محمد ناجي جدول أول أهدف اللقاء بعد أن مر 9 دقائق من عمر المباراة ليعلن عن أول أهدافه بقميص الإنتاج الحربي هذا الموسم والأول للفريق في المباراة.

وحاول أسوان إدراك التعادل بمحاولات غير مجدية كانت أكثرها خطورة في الدقيقة 30 بتسديدة إريك تراوري الذي سددها بجوار القائم.

وبدأ الإنتاج الشوط الثاني بضغط قوي على الضيوف حتى استطاع محمد فاروق التوغول بالكرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة من فوق الحارس ليعلن عن تقدم فريقه بهدفين دون رد.

وصام لاعب وادي دجلة السابق عن التهديف لمدة 660 يوما قبل أن يكسر عقدته اليوم أمام أسوان.

وكاد بابا أركو البديل أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 80 لكن القائم الأيمن لمرمى رضا السيد أنقذ الموقف.

وقفز الإنتاج للمركز الـ11 متساويا مع إنبي صاحب المركز العاشر في النقاط لكن فرق الأهداف لصالح الأخير، فيما بقى أسوان في المركز الـ13 برصيد 14 نقطة.