صور| محافظ بني سويف يفتتح مسجدًا بقرية هرم ميدوم ‎

افتتح محافظ بني سويف، المهندس شريف محمد حبيب، يرافقه اللواء أحمد علي، السكرتيرالعام ، واللواء أحمد رضا الديب، السكرتير العام المساعد، والعديد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة، مسجد الرحمة بقرية هرم ميدوم، مركز الواسطى، بعد احلاله وتوسعته، حيث أدى صلاة الجمعة بحضورالنائب بدوي النويشي، عضو مجلي النواب، و المحاسب عادل ضيف الله، رئيس المدينة، وفضيلة الشيخ أحمد عبدالمؤمن، وكيل وزارة الأوقاف.

وأوضح عبدالمؤمن في خطبته نعمة الأمن والأمان، مشيرًا إلى أن مصر ذكرها المولى في كتابه على لسان سيدنا يوسف «ادخلوا مصر إن شاء لله آمنين»، مبينًا اهمية نعمة الأمن، حيث كان دعاء سيدنا ابراهيم «رب اجعل هذا البلد آمنا»، منوهًا أن المساجد تجمع المسلمين ولاتفرقهم.

هنأ المحافظ الأهالي،عقب الصلاة، بهذا الصرح الديني مشيرًا إلى أهمية دور العبادة التي تؤدي إلى خلق أجيال تعي معنى التدين الحقيقي والعمل بروح الإسلام والوسطية والبعد عن العنف، مبديًا سعادته بين وجود أهل هذه البلدة الطيبة.

من جانبه أوضح المهندس خالد مشهور، الإستشاري المنفذ للمسجد، أن المسجد تضاعفت مساحته من 200مترًا لتصل إلى 550مترًا بمشاركة تبرعات الأهالي بباقي المساحة، وأن التكلفة الإجمالية تقارب الـ 2 مليون جنيه ، منها 25% جهوذ ذاتية والباقي من وزارة الأوقاف، مضيفًا أن المسجد يضم دارًا للمناسبات وتحفيظ قرآن ومشغل ومستوصف وغرفة لتعليم الكمبيوتر.