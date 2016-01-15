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ضبط مهندسة الرصف بحى غرب أسيوط لتقاضى رشوة 100 ألف جنيه

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ضبط مهندسة الرصف بحى غرب أسيوط لتقاضى رشوة 100 ألف جنيه ضبط مهندسة الرصف بحى غرب أسيوط لتقاضى رشوة 100 ألف جنيه
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط من ضبط رئيسة قسم الرصف بحى غرب أسيوط عقب تقاضيها مبلغ 100 ألف جنيه، على سبيل الرشوة لإنهاء عمل من أعمال وظيفتها لأحد رجال الأعمال بمساعدة زوجها، وذلك فى إطار سعى هيئة الرقابة الإدارية لاستئصال الفساد من المحليات.

كانت قد وردت معلومات لضباط هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط تفيد تورط المهندسة "نادية.س" رئيسة قسم الرصف بحى غرب فى إنهاء عمل من أعمال وظيفتها لأحد رجال الأعمال فى مقابل حصولها على 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة.

على الفور تم تشكيل فريق من جهاز الرقابة الإدارية بالمحافظة برئاسة المقدم أحمد الشمندى، وتم تتبع ومراقبة أطراف القضية وبالتحريات الميدانية تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية لضبط الواقعة، وتمكن المقدم أحمد الشمندى من ضبط المدعوة "نادية.س" رئيسة قسم الرصف بالحى وضبط زوجها "ع.م" بصفته شريكا ووسيطا وكذا ضبط "م.أ" رجل الأعمال "الراشى" و"ع.ع" مدير حساباته كوسيط.

وبتفتيش مكتب رئيسة قسم الرصف بحى غرب تم ضبط مستندات تخص الواقعة، وبتفتيش منزلها تم ضبط 100 ألف جنيه مبلغ الرشوة، وكميات من المواد المخدرة المتنوعة، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة لاستكمال التحقيق.

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مصر 365