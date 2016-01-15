القبض على إخوانى بأسوان لاتهامه بالتخطيط لأعمال تخريبية فى ذكرى 25 يناير

شنت الأجهزة الأمنية بمدينة أسوان حملة مكبرة، اليوم الجمعة، بالتنسيق مع فرع الأمن العام والأمن الوطنى، وكان من ضمن نتائجها القبض على أحد عناصر الإخوان بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على العنف.

تلقى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، إخطارا بضبط "عبد العزيز. م" 28 سنة حاصل على دبلوم صنايع، ومقيم دائرة قسم أول أسوان، وذلك لانتمائه لجماعة الإخوان، واتهامه بالسعى للاستعانه ببعض الموالين للتنظيم للقيام بأعمال تخريبية تستهدف مؤسسات الدولة، بهدف إثارة الفوضى والقيام بأعمال عدائية ضد قوات الشرطة والقوات المسلحة، فى إطار الحشد لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير.

تحرر المحضر رقم 2 أحوال القسم، ملحق المحضر رقم 245 إدارى القسم لسنة 2016، وجارى عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.