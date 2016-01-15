المؤبد لنجار مسلح و10 سنوات لآخرين لخطف طالبة وهتك عرضها فى طنطا

قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثانية برئاسة المستشار أحمد رضا عبد الوهاب وعضوية المستشارين عبد العاطى شعلة وعطية مبروك مطر وعمرو صلاح الدين وأمانة سر عزت خليل وإبراهيم مشغل بالسجن المؤبد لنجار مسلح وعشر سنوات مشددة لزميليه لاختطافهم طالبة وهتك عرضها بمركز طنطا بمحافظة الغربية فى الجناية رقم 27699 لسنة 2014 كلى مركز طنطا.

ترجع الواقعة لشهر يناير 2014 بقيام أهالى قرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا بإخطار الشرطة بضبطهم أحد الأشخاص متسبب فى غياب فتاة بالناحية، حيث تم ضبط المتهم "طلبة.إ" مقيم بقرية منيل الهويشات وبه إصابات بالرأس وكدمات وسحجات بالوجه وتم اقتياده لمركز طنطا وحضر أهلية المجنى عليها، وقرروا تحريرهم محضرا رقم 1518 إدارى المركز لسنة 2014 بتغيب المجنى عليها "نيرة.م.ك" 14 سنة بالصف الثالث الإعدادى، مقيمة بقرية شبرا النملة مركز طنطا، وعلموا بتواجدها لدى المتهم الأول بإحدى المزارع بناحية قرية منيل الهويشات، وتم ضبطه والمتغيبة والتعدى عليه بالضرب واتهمه أهالى الفتاة بخطفها رغما عنها والاعتداء عليها جنسيا.

واعترف المتهم أنه شاهد الفتاة تمشى بمفردها بطريق إحدى مزارع الموالح بقرية شبرا النملة واستوقفها ووجه لها تهمة سرقة البرتقال من مزرعة موالح وقام بتقييدها بالحبل وقام بالاتصال بصديقيه وقاموا باقتيادها داخل توك توك رغما عنها إلى داخل مزرعة الموالح والاعتداء عليها جنسيا، تم عرض الفتاة على الطب الشرعى وثبت اعتداء المتهمين عليها جنسيا.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الغربية قد ألقت القبض على المتهمين "طلبة.إ" 20 سنة نجار مسلح مقيم منيل الهويشات مركز طنطا، و"أحمد.ا.س" 20 سنة سائق توك توك مقيم بذات القرية وهروب الثالث "محمد .إ.ح" لقيامهم فى 15 يناير 2014 باختطاف طالبة بالصف الثالث الإعدادى تدعى "نيرة" بالإكراه والاعتداء عليها جنسيا وقررت النيابة العامة حبسهم 4 أيام، وتجديد حبسهم عدة مرات وأحالهم المستشار محمد معوض المحامى العام لنيابات غرب طنطا الكلية للجنايات.