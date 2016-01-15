سقوط بائع خضار وصديقه قبل ترويجهما كمية من الهيروين فى بلبيس بالشرقية

تمكنت مباحث بلبيس بالشرقية، اليوم الجمعة، من ضبط بائع خضار وصديقه، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها بمحل إقامتهما بمحافظة الجيزة، وتم التحفظ عليهما تحت تصرف نيابة بلبيس برئاسة المستشار أمير نوار، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطار من الرائد محمد غيث رئيس مباحث بلبيس، يفيد أثناء قيام الملازم أول ياسر هنداوى معاون مباحث بلبيس، بالمرور بالطريق الصحراوى بلبيس، لتفقد الحالة الأمنية وبصحبته النقيب شادى أبو هيبة من قوة الأمن المركزى، والقوة المرافقة لهما، شاهدا سيارة ربع نقل بيضاء اللون، تسير عكس الاتجاه، فتم إيقافها قبل فرار قائدها.

وبتفتيش السيارة ضبط بداخلها كمية من مخدر الهيروين، وتم التحفظ على مستقلى السيارة، وهما "شعبان ص د" 30 سنة ومقيم الجيزة، و"فارس ج م" 35 سنة بائع خضار ومقيم الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

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