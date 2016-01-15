أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط بائع خضار وصديقه قبل ترويجهما كمية من الهيروين فى بلبيس بالشرقية

Google+ Print
سقوط بائع خضار وصديقه قبل ترويجهما كمية من الهيروين فى بلبيس بالشرقية سقوط بائع خضار وصديقه قبل ترويجهما كمية من الهيروين فى بلبيس بالشرقية
تمكنت مباحث بلبيس بالشرقية، اليوم الجمعة، من ضبط بائع خضار وصديقه، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها بمحل إقامتهما بمحافظة الجيزة، وتم التحفظ عليهما تحت تصرف نيابة بلبيس برئاسة المستشار أمير نوار، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطار من الرائد محمد غيث رئيس مباحث بلبيس، يفيد أثناء قيام الملازم أول ياسر هنداوى معاون مباحث بلبيس، بالمرور بالطريق الصحراوى بلبيس، لتفقد الحالة الأمنية وبصحبته النقيب شادى أبو هيبة من قوة الأمن المركزى، والقوة المرافقة لهما، شاهدا سيارة ربع نقل بيضاء اللون، تسير عكس الاتجاه، فتم إيقافها قبل فرار قائدها.

وبتفتيش السيارة ضبط بداخلها كمية من مخدر الهيروين، وتم التحفظ على مستقلى السيارة، وهما "شعبان ص د" 30 سنة ومقيم الجيزة، و"فارس ج م" 35 سنة بائع خضار ومقيم الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365