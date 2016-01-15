أخبار عاجلة

مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
مساء الأنوار: تفاصيل جلسة إيناسيو مع لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. هل حان وقت رحيل حسام غالي "الكابيتانو" عن القلعة الحمراء؟ -
مساء الأنوار: الأهلي يتمسك بـ علي معلول في قائمته الإفريقية -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يدرس إقامة مباراة ودية أمام نجوم العالم لصالح ضحايا الكنيستين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الصحفي ديل مونتي لـ في الجول: صلاح لاعب كبير.. وتشيلسي أخطأ

Google+ Print
الصحفي ديل مونتي لـ في الجول: صلاح لاعب كبير.. وتشيلسي أخطأ الصحفي ديل مونتي لـ في الجول: صلاح لاعب كبير.. وتشيلسي أخطأ

استبعد الجهاز الفني للأهلي الخماسي محمد حمدي زكي وأحمد عبد الظاهر ومحمد حمدي وشريف حازم والحارس أحمد ربيع الشيخ من قائمته القارية النهائية التي تستعد للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا هذا العام.

ودخل المهاجم الغاني جون أنطوي ولاعب للمقاصة السابق أحمد الشيخ القائمة.

ويواجه الأهلي في دور الـ32 الفائز من مواجهة ريكرياتيفو الأنجولي ضد راسينج من غينيا الاستوائية ذهابا خارج أرضه أحد أيام 11، 12 و13 من شهر مارس المقبل على أن يكون العودة بعد أسبوع من لقاء الذهاب.

وضمت القائمة كل من شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم ومسعد عوض وسعد سمير ورامى ربيعة ومحمد نجيب وأحمد حجازى وأحمد فتحى وباسم على ومحمد هانى وصبرى رحيل وحسين السيد وحسام غالى وحسام عاشور وصالح جمعة وعبد الله السعيد ووليد سليمان ورمضان صبحى وأحمد الشيخ وأحمد حمدى وعماد متعب وعمرو جمال وإيفونا وجون أنطوى ومؤمن زكريا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة